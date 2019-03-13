HABER

Bahreyn, Mısır, Lübnan "Boeing 737 Max"lere hava sahalarını kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 13:51 | Son Güncelleme

Bahreyn, Mısır, Lübnan "Boeing 737 Max"lere hava sahalarını kapattı

MANAMA (AA) - Bahreyn, Mısır ve Lübnan, Etiyopya'da yaşanan uçak kazasının ardından "Boeing 737 Max" tipi uçaklara hava sahasını kapattı.

Bahreyn Ulaştırma ve İletişim Bakanı Kemal Ahmed, Bahreyn'in el-Eyyam gazetesinde yer alan açıklamasında, "Boeing 737 Max" tipi uçaklara ülke hava sahasının tedbir amaçlı kapatıldığını belirtti.

Ahmed, Bahreyn'de bu tipte uçak kaydının bulunmadığını, yalnızca bir şirketin daha önce bu tipteki uçakları kullandığını ancak daha sonra şirket tarafından kullanımının durdurulduğunu aktardı.

Mısır Havacılık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya'da yaşanan acı kazanın ardından tedbir amaçlı olarak "Boeing 737 Max" tipi uçaklara ülke hava sahasının kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Mısır Hava Yolları Şirketi'nin bu tip uçaklara sahip olmadığını aynı şekilde ülkedeki yerel şirketlerde bu tipte kayıtlı uçak olmadığı ifade edildi.

Lübnan Sivil Havacılık İdaresi Müdürü Muhammed Şihabeddin de yayımladığı talimatla Lübnan hava sahasının "Boeing 737 Max" tipi uçaklara kapatıldığını duyurdu.

Etiyopya'daki son kazanın ardından Singapur, Çin, Endonezya, Avustralya, Malezya, Umman, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Avrupa Birliği, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Fiji, Hindistan, Hong Kong, Lübnan ve Kosova, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını uçuşlara kapatmıştı.

Türk Hava Yolları da filosundaki B737 Max 8 tipi uçakları seferlerinden çektiğini açıklarken, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Meksika, Kanada, Norveç ve İzlanda'da da bazı hava yolu firmaları benzer bir kararla söz konusu tipteki uçakları seferlerinden çektiklerini duyurmuştu.

Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart 'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, kazada uçaktaki 157 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Gebze-Halkalı Banliyö tren hattı'nda ilk gün Gebze-Halkalı Banliyö tren hattı'nda ilk gün 
Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attıAkılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahreyn Etiyopya uçak

En Çok Okunan Haberler

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mucize kurtuluş! Ayrılmak isteyince erkek arkadaşı falçatayla boğazın kesti, dehşet anlarını anlattı

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Minik Ceylan için 85 kilometre yol gittiler

Minik Ceylan için 85 kilometre yol gittiler

Ulaştırma Bakanlığı'ndan Boeing 737-8 MAX ve 737-9 MAX tipi uçaklarla ilgili açıklama

Ulaştırma Bakanlığı'ndan flaş açıklama

8 parçaya bölmüşlerdi! Asım Bayram'ın katilleri kim? Şüpheliler gözaltında

8 parçaya bölmüşlerdi! Asım Bayram'ın katilleri kim? Şüpheliler gözaltında

Böyle dolandırıcılık görülmedi! 'Tarlanda kralın hazinesi var'

Böyle dolandırıcılık görülmedi! 'Tarlanda kralın hazinesi var'

17 günlük bebeğin akılalmaz ölümü! Annesi emzirirken fenalaştı

17 günlük bebeğin akılalmaz ölümü! Annesi emzirirken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.