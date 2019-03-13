MANAMA (AA) - Bahreyn, Mısır ve Lübnan, Etiyopya'da yaşanan uçak kazasının ardından "Boeing 737 Max" tipi uçaklara hava sahasını kapattı.

Bahreyn Ulaştırma ve İletişim Bakanı Kemal Ahmed, Bahreyn'in el-Eyyam gazetesinde yer alan açıklamasında, "Boeing 737 Max" tipi uçaklara ülke hava sahasının tedbir amaçlı kapatıldığını belirtti.

Ahmed, Bahreyn'de bu tipte uçak kaydının bulunmadığını, yalnızca bir şirketin daha önce bu tipteki uçakları kullandığını ancak daha sonra şirket tarafından kullanımının durdurulduğunu aktardı.

Mısır Havacılık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya'da yaşanan acı kazanın ardından tedbir amaçlı olarak "Boeing 737 Max" tipi uçaklara ülke hava sahasının kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Mısır Hava Yolları Şirketi'nin bu tip uçaklara sahip olmadığını aynı şekilde ülkedeki yerel şirketlerde bu tipte kayıtlı uçak olmadığı ifade edildi.

Lübnan Sivil Havacılık İdaresi Müdürü Muhammed Şihabeddin de yayımladığı talimatla Lübnan hava sahasının "Boeing 737 Max" tipi uçaklara kapatıldığını duyurdu.