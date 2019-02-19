MANAMA (AA) - Bahreyn mahkemesi, İran ve Irak'ta askeri eğitim almakla suçlanan 6 sanıktan 3'ünü müebbet, diğerlerini ise 5 ve 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Yüksek Ceza Mahkemesi, Bahreyn'de çeşitli suç eylemleri gerçekleştirmek için İran ve Irak'ta askeri eğitim aldığı suçlamasıyla yargılanan 6 sanık hakkında hapis cezası verdi.

Sanıklardan 3'ü müebbet (25 yıl), 2'si beşer, biri ise 7 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme ayrıca sanıklardan 5'inin vatandaşlığını düşürdü.

Kararların temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

