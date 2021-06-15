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Baht Oyunu dizisinde kadrosunda yer alan İrem Yüksel kimdir? İrem Yüksel kaç yaşında ve nereli?

15.06.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının yeni yaz dizisi Baht Oyunu, ilk bölümü ile 15 Haziran Salı günü izleyici ile buluşuyor. Baht Oyunu kadrosuna dahil olan güzel oyuncu İrem Yüksel ise, 20’li yaşlarda bir genç kızı canlandırıyor. Daha önce tiyatro yapan İrem Yüksel, ilk kamera önü deneyimini Afilli Aşk dizisi ile yaşadı.

Baht Oyunu dizisinde kadrosunda yer alan İrem Yüksel kimdir? İrem Yüksel kaç yaşında ve nereli?

Baht Oyunu dizisi, başarılı kadrosu ve ilgi çeken konusu ile Kanal D ekranlarının yeni dizisi olarak izleyiciler ile buluşuyor. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in bulunduğu İrem Yüksel de eşlik ediyor. Bir yaz dizisi olarak ekranlarda yayınlanan Baht Oyunu dizisinin kadrosunda yer alan İrem Yüksel kimdir?

İREM YÜKSEL KİMDİR?

İrem Yüksel, tiyatro oyuncusudur. Yüksel, 2018 yılında “Diyelim Ki Birlikteyiz” adıyla bir tiyatro oyununda sahne almıştır. İlk kamera önü deneyimini ise 2019 yılında Afili aşk dizisi ile yaşamıştır.

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Daha sonra televizyon deneyimini ilerleten İrem Yüksel, 2020’de Yeni Hayat dizisinde rol almıştır.

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Şimdilerde Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan yeni yaz dizisi Baht Oyunu kadrosuna dahil olmuştur.

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BAHT OYUNU KONUSU

“Yaygın bir inanıştır; aşkın peşinde koşan yakalayamaz, yakalanır! Ve doğru adamla hep yanlış yerde, yanlış zamanda karşılaşılır…” Peki hep böyle midir? Baht oyunu, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan bir genç kızın hikayesini izleyicilerle buluşturuyor.

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BAHT OYUNU OYUNCULARI

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda;

  • İdris Nebi Taşkan,
  • Aslı Sümen,
  • Hande Subaşı,
  • Funda İlhan,
  • Tuğba Çom,
  • Anıl Çelik,
  • Ozan Dağgez,
  • İrem Yüksel,
  • Emrah Ben,
  • Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.

Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise, Serdar Gözelekli oturuyor.


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Kanal D Aytaç Şaşmaz Baht Oyunu dizisi
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