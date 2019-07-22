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Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.07.2019 22:05 | Son Güncelleme

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edildi.

Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edildi. Görüşmede, Fırat’ın doğusunda güvenli bölge tesisi ile DEAŞ’la mücadele başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i kabul etti. Görüşmede Bakan Akar tarafından Fırat’ın doğusunda Türkiye ve ABD’nin koordineli bir şekilde birlikte güvenli bölge tesisi, PKK/YPG terör örgütü unsurlarının güvenli bölgeden çıkarılması, ayrıca bölgedeki mevzii ve tahkimatın imha edilmesi ve ağır silahlarının toplanması, yerinden edilen Suriyelilerin evlerine dönmeleri için gerekli şartların oluşturulması, Türkiye’nin mücadelesinin Kürt ve Arap kardeşleri ve diğer etnik/dini gruplarla olmayıp, DEAŞ ve PKK/YPG’li teröristlerle olduğu, ABD’li bazı sivil, asker üst düzey yetkililerin PKK/YPG terör örgütü elebaşları ile Suriye’de yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğu ifade edildi. Görüşmede ayrıca her iki ülkenin askeri heyetleri tarafından güvenli bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara yarından itibaren Ankara’da devam edilmesi konusunda mutabık kalındı.

Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

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