Bakan Akar'dan Anneler Günü mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla kendini milli ve manevi değerlerimizin korunmasına adayan kahraman Mehmetçiklerimizin kıymetli annelerinin fedakarlıkları her türlü takdirin üzerindedir." ifadelerini kullandı.

Akar, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplumun en kutsal birliği olan aileyi, hayatın türlü zorluklarına karşı ayakta tutan, sevgi, şefkat, merhamet, sorumluluk ve fedakarlık gibi ulvi değerlerle çocuklarını yetiştiren ve geleceğin sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlayan annelerin, "Anneler Günü"nü kutladı.

Bakan Akar, mesajına şöyle devam etti:

"Emsalsiz bir sevgi, şefkat ve sabırla bizleri büyüten, varlıklarıyla bizlere güç veren, iyi ve kötü günde daima yanımızda bulunan, sevindiğimizde sevinen, üzüldüğümüzde bizden çok üzülen, nefes aldığı her an daima mutluluğumuzu isteyen, yaşam kaynağımız ve en güvenli sığınağımız kıymetli annelerimize hayatımızın her anında yanlarında olduğumuzu hissettirmek hepimizin en önemli vazifesidir.