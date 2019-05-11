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Bakan Akar'dan Anneler Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 14:58 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: - "Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla kendini milli ve manevi değerlerimizin korunmasına adayan kahraman Mehmetçiklerimizin kıymetli annelerinin fedakarlıkları her türlü takdirin üzerindedir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla kendini milli ve manevi değerlerimizin korunmasına adayan kahraman Mehmetçiklerimizin kıymetli annelerinin fedakarlıkları her türlü takdirin üzerindedir." ifadelerini kullandı.

Akar, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplumun en kutsal birliği olan aileyi, hayatın türlü zorluklarına karşı ayakta tutan, sevgi, şefkat, merhamet, sorumluluk ve fedakarlık gibi ulvi değerlerle çocuklarını yetiştiren ve geleceğin sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlayan annelerin, "Anneler Günü"nü kutladı.

Bakan Akar, mesajına şöyle devam etti:

"Emsalsiz bir sevgi, şefkat ve sabırla bizleri büyüten, varlıklarıyla bizlere güç veren, iyi ve kötü günde daima yanımızda bulunan, sevindiğimizde sevinen, üzüldüğümüzde bizden çok üzülen, nefes aldığı her an daima mutluluğumuzu isteyen, yaşam kaynağımız ve en güvenli sığınağımız kıymetli annelerimize hayatımızın her anında yanlarında olduğumuzu hissettirmek hepimizin en önemli vazifesidir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle 780 bin kilometrekare vatan toprağının, 462 bin kilometrekare mavi vatanın güvenliği ve bölünmez bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna en kıymetli varlıkları olan evlatlarını, avuçlarına kına yakarak büyük bir gururla peygamber ocağı Türk Silahlı Kuvvetlerine gönderen saygıdeğer annelerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla kendini milli ve manevi değerlerimizin korunmasına adayan kahraman Mehmetçiklerimizin kıymetli annelerinin fedakarlıkları her türlü takdirin üzerindedir."

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitleri ve kahraman gazileri büyük fedakarlıklarla yetiştiren, çocukları büyük emeklerle geleceğe hazırlayan ve kendilerine daima destek olan annelere sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür dileyen Akar, ebediyete intikal eden bütün anneleri de saygı ve rahmetle andı.

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Anahtar Kelimeler:
anneler günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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