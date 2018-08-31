BAKAN ALBAYRAK: DOLAR VE TL MEVDUAT HESAPLARININ STOPAJ ORANLARINI YENİDEN DÜZENLİYORUZ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Özellikle milletimizin TL'mizi güçlendirmek için attığımız adımlara desteğini artırmak amacıyla bugün bir önemli aksiyonu daha devreye alıyoruz. Dolar ve TL mevduat hesaplarının stopaj oranlarını yeniden düzenliyoruz."dedi. "Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtım" toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda yapıldı. Bakan Albayrak, “Ekonomimiz için ortaya koyduğumuz hedeflere odaklanırken, yaşadığımız sürecin tüm kurumlarımızla sürekli teyakkuz olmamız gereken bir süreç olduğunu unutmamız gerekiyor. Dün Türkiye'de resmi tatildi, piyasalar kapalı mı? Biz öyle zannediyoruz. Londra uyumuyor, Londra uyumuyorsa, dün biz de uyumadık. 7-24 teyakkuzdayız. Asya piyasaları, batı piyasaları, 7-24 sahadayız. Yaşanan her gelişmede ekonomimizde dalgalanmalar olmaması için güçlü refleksler geliştirmek, çok kısa, kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planlarını hayata geçirmek zorundayız. Son dönemde yaşadığımız bu gelişmelerde, özellikle bankalarımızı ve reel sektörümüzü kurdaki dalgalanmaların vereceği etkiden korumak için bazı adımlar attık" diye konuştu.

“ORTADAYKEN ÇOK NET BİR ART NİYETLE BANKALARIMIZI HEDEF ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

“Çok sağlam bankacılık sektörüne sahip olmamızın bu süreçte en önemli güçlü yanımız olduğunu biliyoruz" diyen Bakan Albayrak, "Bizim bildiğimiz kadar birileri de bunu iyi biliyor. İşte bundan dolayıdır ki; kur ataklarının hemen ardından dünyada örneği olmayan biçimde devreye giren reyting şirketleri bankalarımızla ilgili karamsar bir tablo oluşturmak için yoğun bir gayrete girdiler. Bugün Türk bankaları sermaye yeterliliğiyle, bilançolarıyla, karlılık oranlarıyla Avrupa'daki ve dünyadaki muadillerinin neredeyse tamamından çok daha güçlü bir bilançoya sahip. Bunu en iyi o birileri de biliyor, biz de biliyoruz. İşte bu durum ortadayken çok net bir art niyetle bankalarımızı hedef almaya çalışıyorlar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bankalarımız çok sağlam şekilde güçlü bir şekilde, bizlerin de arkasında güçlü bir şekilde durduğu bir resimle yollarına emin adımlarla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

“DOLAR VE TL MEVDUAT HESAPLARININ STOPAJ ORANLARINI YENİDEN DÜZENLİYORUZ"

Berat Albayrak, “Özellikle milletimizin TL'mizi güçlendirmek için attığımız adımlara desteğini artırmak amacıyla bugün bir önemli aksiyonu daha devreye alıyoruz. Dolar ve TL mevduat hesaplarının stopaj oranlarını yeniden düzenliyoruz. TL cinsinden mevduat faizlerinde 6 aya kadar olan hesaplarda bin baz puanlık, yaklaşık yüzde 10, bir yıla kadar olan hesaplarda 900 baz puan yaklaşık yüzde 9, bir yıldan uzun vadeli olanlarda da yine bin baz puan yani yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz. Yani benzer düşüşü katılım bankaları, katılım hesaplarında da gerçekleştireceğiz" dedi.