Bakan Çavuşoğlu, "Afganistan’daki ikinci Başkonsolosluğumuzu Herat’ta açacağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Asya’nın Kalbi İstanbul Süreci 8’inci Bakanlar Konferansı’nda konuştu. Çavuşoğlu, “Afganistan, Türkiye’nin en fazla kalkınma yardımı yaptığı ve burs verdiği ülke konumuna gelmiştir. Afganistan’daki ikinci Başkonsolosluğumuzu Herat’ta açacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde düzenlenen Asya’nın Kalbi İstanbul Süreci 8’inci Bakanlar Konferansı’nda konuştu. Bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun desteğiyle 2011’de başlatılan İstanbul Süreci ile Afganistan ve bölgenin barış ve istikrarına destek verilmesinin hedeflendiğini belirten Çavuşoğlu, geçen sekiz yıl sonrasında sürecin bugün Afganistan ve bölgenin acil ihtiyaçlarına yanıt verilmesinde öncü rol üstlendiğini belirtti.

“Hiçbir ülke tek başına bu tehditlerle mücadele etme kapasitesine sahip değil”

Asya’nın Kalbi İstanbul Süreci’nin işbirliği noktasında önemli olduğunu ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “2011 yılında bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun da desteğiyle hayata geçirdiğimiz İstanbul Süreci ile Afganistan ve bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlamayı hedefledik. Geçen sekiz yılın ardından, süreç bugün de Afganistan ve bölgenin acil ihtiyaçlarına yanıt verilmesinde öncü rol üstleniyor. Afganistan’ın bugün karşı karşıya bulunduğu sınamalar esasen hepimizin ortak sorunları. Radikalleşme, aşırıcılık, terörizm, yasa dışı uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı gibi sorunlar sınırları kolayca aşarak hepimizi tehdit ediyor. Bu vesileyle hayatının önemli kısmını Afganistan’a yardıma adayan ve geçtiğimiz günlerde terör saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Japon Dr. Tetsu Nakamura’yı saygıyla anıyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hiçbir ülke tek başına bu tehditlerle mücadele etme kapasitesine sahip değil. İstanbul Süreci bu sınamalarla dayanışma ve sahiplenme ruhu içinde mücadele edebilmemiz için bizlere uygun bir mekanizma sunuyor. Süreç, bölgenin barış ve istikrarına hizmet açısından büyük bir potansiyel barındırmakla birlikte, son yıllarda dinamizmini bir miktar yitirmişti. Bu doğrultuda, Güven Artırıcı Önlemlerin Uygulama Planlarının gözden geçirilmesi sürecini başlattık. Bugün “Tarım”ın 7. Güven Artırıcı Önlem olarak onaylanmaya hazır olduğunu memnuniyetle açıklıyorum. Keza, “Kadının Güçlendirilmesi”ni de 8. Güven Artırıcı Önlem olarak yine bugün onaylayacağız. Terörle Mücadele Güven Artırıcı Önlemi’ne özel önem veriyoruz. Bu bağlamda, 2018’de diğer iki eşbaşkan Afganistan ve BAE ile Abu Dabi’de Teknik Grup Toplantısı düzenledik. Bugün toplantının sonuç bildirisini kabul ederek, İstanbul Süreci’nin Çalışma İlkelerini de onaylamış olacağız” dedi.