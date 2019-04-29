Bakan Çavuşoğlu, Türkmen siyasilerle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığında Türkmen siyasi yetkililerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Basra’daki temaslarının ardından ziyaretinin bir sonraki safhasını gerçekleştirmek üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Erbil kentine gelmişti. Bakan Çavuşoğlu, Erbil Havalimanı’nda IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından karşılanmıştı. Bugünkü temaslarına başlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığında Türkmen siyasi yetkililerle bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu’nun IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile de bir araya gelmesi bekleniyor.



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