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Bakan Dönmez'den Kemerköy Termik Santrali açıklaması

05.08.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla Milas'ta alevlerin sıçradığı Kemerköy Termik Santralindeki son durumu açıklayarak "Santralin önemli bölümlerinde ciddi bir sorun yok. Standartlara aykırı emisyon tespit edilmedi." diye konuştu.

Bakan Dönmez'den Kemerköy Termik Santrali açıklaması

Muğla'da günlerdir devam eden yangın, dün Milas ilçesinde bulunan Kemerköy Termik Santraline de sıçradı. Alevlerin söndürüldüğü santraldaki son durumu açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Santralin önemli bölümlerinde ciddi bir sorun yok" diye konuştu.

Bakan Dönmezin açıklamasında satır başları:

"Şiddetli rüzgardan dolayı alevler santrale sıçradı. Santralin önemli bölümlerinde ciddi bir sorun yok. Santrali tehdit eden önemli bir yangın yok. Standartlara aykırı emisyon tespit edilmedi. Yangın santralin kömür deposuna ulaşmadı."

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla
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