Bakan Dönmez'den Kemerköy Termik Santrali açıklaması

Muğla'da günlerdir devam eden yangın, dün Milas ilçesinde bulunan Kemerköy Termik Santraline de sıçradı. Alevlerin söndürüldüğü santraldaki son durumu açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Santralin önemli bölümlerinde ciddi bir sorun yok" diye konuştu.

Bakan Dönmezin açıklamasında satır başları:

"Şiddetli rüzgardan dolayı alevler santrale sıçradı. Santralin önemli bölümlerinde ciddi bir sorun yok. Santrali tehdit eden önemli bir yangın yok. Standartlara aykırı emisyon tespit edilmedi. Yangın santralin kömür deposuna ulaşmadı."



