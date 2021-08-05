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Muğla’daki termik santralin son hali havadan görüntülendi! Bölge, hayalet şehre döndü

05.08.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’da 8 gündür devam eden orman yangınlarında alevlerin Kemerköy Termik Santrale ulaşması ile korkulu anlar yaşandı. Dün gece boşaltılan bölge adeta hayalet şehre dönerken, olayın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı. Öte yandan santral sahasındaki soğutma çalışmaları ve etrafındaki yanan alanlar, drone ile havadan görüntülendi.

Dün akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar bir yandan yangının devam ettiği diğer yandan da tahliyelerin sürdüğü Kemerköy Termik Santrali bölgesine girişler yasaklandı. Jandarma tarafından geniş güvenlik önlemi alınan bölgede çalışmaların devam ettiği belirtildi.

TOMA ALEVLER ARASINDA KALDI

Dün gece boşaltılan Termik Santral ve çevresindeki acı tablo gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Alevlerin termik santrale sıçramasından sonra bölgeye çok sayıda itfaiye ve iş makinası sevk edilmişti.

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Söndürme çalışmalarında görev yapan ve daha hızlı hareket ve manevra kabiliyeti olan TOMA’lar da santral bölgesinde görev almıştı. Sabah gün aydınlandığında bölgede görev yapan TOMA’lardan birinin alevler arasında kalarak tamamen yandığı görüldü.

SANTARLDEKİ ÇALIŞMALAR VE YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaşan orman yangını kontrol altına alındı.
Türkevleri Mahallesi'nde etkili olan orman yangını, rüzgar ve farklı bölgelere saçılan kozalak parçalarının tutuşması nedeniyle geniş bir alana yayıldı.
Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesini çevreleyen tel örgülere kadar ulaşan yangınla ilgili gece boyunca yoğun mücadele sürdürüldü.
Santral çevresinde hazır bekletilen çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankeriyle alevlerin termik santralin ana binası ve üniteleri ile sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
emre kınaya gösterin bu tomayi..
Allahım sen Devletimizi ve Milletimizi doğal afetlerden koru
Allah bi daha böyle felaket göstermesin avustralyada 18 ay söndürülemedi yangın

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