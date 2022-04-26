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Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'nun ev ziyaretine ilişkin açıklama: İspat istemiştiniz, işte ispatı

26.04.2022 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Keçiören’de elektriği kesik olduğu iddia edilen bir aileyi ziyaret etmesine ilişkin yeni açıklama yaptı. Dönmez, evde elektriğin kesik olmadığının ispat edildiğini belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu, anlaşılan o ki elektrik sayaçlarının artık akıllı olduğu, abonenin tüketim miktarı ve kesinti bilgilerini tarih-saat olarak hafızasında saklamakta olduğunu bilmiyorsunuz. İspat istemiştiniz, işte ispatı" dedi.

Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'nun ev ziyaretine ilişkin açıklama: İspat istemiştiniz, işte ispatı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan günü Ankara’nın Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi’nde elektrikleri kesik olduğu iddia edilen bir aileyi ziyaret etmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ise, "Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. O evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektriğin 4 aydır kesik olduğu iddiasının doğru olmadığını kaydetti.

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BAKAN DÖNMEZ: İSPAT İSTEMİŞSİNİZ, İŞTE İSPATI

Paylaşımında söz konusu abonenin elektrik tüketime ilişkin bilgilere yer veren Dönmez, şu ifadeleri kullandı:
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"Sayın Kılıçdaroğlu, anlaşılan o ki elektrik sayaçlarının artık akıllı olduğu, abonenin tüketim miktarı ve kesinti bilgilerini tarih-saat olarak hafızasında saklamakta olduğunu bilmiyorsunuz. Zira bunları bilseydiniz o iddialarda bulunamazdınız. İspat istemiştiniz, işte ispatı. O gün dağıtım şirketi herhangi bir kesme-açma işlemi yapmadığına göre, ziyaret saatlerinizde elektriği kim kesti, kim açtı? Gerçeğe aykırı iddialarınızdan dolayı mahcup oldunuz mu? Kamuoyundan özür dileyecek misiniz? O gün sadece sizin ziyaret saatlerinizi de kapsayan 18.18 ile 21.31 arasında elektrik tüketimi yoktur. Ziyaretinizin ardından 21.31'den itibaren elektrik kullanımına devam edilmiştir. Söz konusu abonenin sayacından alınan verilere göre, abonenin enerjisi 4 aydır kesik değildir, geçmiş tarihlerde günlük elektrik tüketimi mevcut olduğu gibi ziyaret ettiğiniz 23 Nisan Cumartesi günü de elektrik tüketimi mevcuttur."

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BAKANLIK PAYLAŞTI

Öte yandan, Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan açıklamada da akıllı sayaçların, elektrik tüketim ve kesinti bilgilerini hafızasında muhafaza ettiği anımsatıldı.

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Açıklamada, söz konusu abonenin sayacına ait tüketim bilgilerinin Bakanlığın talebi üzerine ilgili dağıtım şirketi tarafından tespit edilerek kayıt altına alındığı ifade edildi. (AA-DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Keçiören Kemal Kılıçdaroğlu Fatih Dönmez

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