Bakan Ersoy, Gaziantepli öğrencilerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha önce kendisine mektup yazarak Ankara'ya gelmek istediklerini ifade eden Gaziantep'in Nizip ilçesindeki İşmont Halil-Meziyet Bildirici Ortaokulu öğrencileriyle Ulus'taki Cumhuriyet Müzesi'nde bir araya geldi. Ersoy, geçen yıl aralık ayında kendisine mektup yazarak Ankara'yı ve Anıtkabir'i görmek istediklerini belirten Nizip İşmont Halil-Meziyet Bildirici Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerini Başkent'e davet etti. Ersoy, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ankara'da ağırladığı öğrencileri, Cumhuriyet Müzesi olarak hizmet veren İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binasındaki makamında kabul etti. Renkli diyalogların yaşandığı kabulde öğrenciler Bakan Ersoy'a merak ettikleri soruları yöneltti. Bir çocuğun sorusu üzerine okulda en çok Matematik ve İngilizce derslerini sevdiğini anlatan Ersoy, "Buralara gelmek için nasıl bir çalışma yaptınız?" sorusu üzerine işini iyi yapmanın önemini vurguladı. Disiplinli çalışarak her işte başarılı olunabileceğinin altını çizen Ersoy, doğru olduğuna inandığı şeyleri yaparak ve çok çalışarak bugünlere ulaştığını ifade etti.

Öğrencilerin "Hangi kitabı seviyorsunuz?" sorusu üzerine aksiyon içerikli romanları sevdiğini belirten Ersoy, mesleğiyle ilgili sorulara karşılık da 17 yaşında turizmci olmaya karar verdiğini dile getirdi. - "Kitap okuma oranının artmasını istiyoruz" Ersoy, kendisinden kitap tavsiyesi isteyen öğrenciye hangi kitapları okumayı sevdiğini sordu. Öğrencinin tarihi romanları sevdiğini söylemesi üzerine Ersoy, şunları kaydetti: "Türk romanlarını okumanı tavsiye ederim. Kitap okuma oranının artmasını istiyoruz. Milli Eğitim Bakanımızla bununla ilgili bir çalışma da yapıyoruz. Küçük yaştan itibaren çocuklara kitap okumayı nasıl sevdiririz, bununla ilgili projeler hazırlıyoruz, hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu çok önemli bir şey, kitap okuyarak yetişen bir nesil yaratmak. Sonrası geliyor zaten. Şimdilerde teknoloji çok ön planda, hepinizin elinde akıllı telefonlar, Ipad'ler var ama kitap okumaktan da vazgeçmemeniz gerekiyor. Temelini sağlam yaparsanız teknoloji her zaman yanınızda olacak zaten. Kitap, gazete okumanın güzel keyfini tatmanızı istiyorum. Zaman içinde kaybolacak ama gazeteler, fırsat varken tadın, o keyfi de yaşayın."

"Hayatınızda 'ah keşke şunu da yapsaydım' dediğiniz bir şey oldu mu?" sorusu yöneltilen Ersoy, "Oldu. Bakan olduktan sonra özel hayatın ne kadar kıymetli olduğunu hissediyorsun, özel hayatın bitiyor çünkü. Ailenle daha çok vakit geçirmen gerektiğini anlıyorsun. Devlet, vatan, millet ön planda olunca bazı şeylerden de fedakarlık yapman gerekiyor. Kıymetini de o zaman anlıyorsun." diye konuştu. Ersoy, bir başka öğrencisinin sorusu üzerine Fenerbahçeli olduğunu dile getirdi. Ersoy, sohbetin ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi. - Anıtkabir'i görmek istediklerini mektupla iletmişlerdi Ersoy, geçen yıl aralık ayında Twitter hesabından öğrencilerin yazdığı mektupların fotoğrafını paylaşmış, "Ben Ankara'ya, Ata'mın yattığı yere gitmek istiyorum" diyen öğrencilere, "Sevgili öğrencilerimiz hiç görmedikleri Ankara'ya, Anıtkabir'e gelmek istiyorlar. Elbette… Yavrularımızın düşlerini gerçeğe dönüştürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." mesajıyla karşılık vermişti.

Bakan Ersoy, Gaziantepli öğrencilerle buluştu

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kendisine mektup yazarak Ankara'ya gelmek istediklerini belirten Nizip İşmont Halil-Meziyet Bildirici Ortaokulu öğrencilerini Cumhuriyet Müzesi'nde ağırladı

Ersoy, Gaziantepli öğrencilerle buluştu

Ersoy, Gaziantepli öğrencilerle buluştu

Ersoy, Gaziantepli öğrencilerle buluştu

Ersoy, Gaziantepli öğrencilerle buluştu

Ersoy, Gaziantepli öğrencilerle buluştu

Ersoy, Gaziantepli öğrencilerle buluştu

Ersoy, Gaziantepli öğrencilerle buluştu