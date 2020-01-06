Bakan Ersoy: Tanıtım bütçemizi bu yıl 180 milyon dolara çıkarıyoruz

Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2018’de Türkiye tanıtım bütçemiz 18 milyon dolardı. 2019 yılında biz bunu 72 milyon dolara hatta şimdi revizeler ile birlikte 75 milyon dolarlara taşıdık. Bu yıl itibarıyla hayata girecek olan devlet ile beraber politikasıyla, sektörden alınan katılım payları ile birlikte bu bütçeyi 180 milyon dolara çıkarıyoruz." dedi.

Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu Tanıtım Toplantısı bugün İstanbul'da bir otelde yapıldı. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) iş birliği ile düzenlenen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra turizm sektöründen isimler ve turizm yatırımcıları da yer aldı. Konuşmaların ardından Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu sunumu gerçekleşti.

"ÖNCELİĞİMİZ TURİZM GELİRİNİ TABANA YAYMAK"

Bakanlık olarak çalışmalarındaki önceliğin turizm gelirlerini tabana yaymak olduğunu ifade eden Ersoy, "Biliyorsunuz turizm öyle geniş bir olgu ve yapı ki, sadece Turizm Bakanlığı ile ilişkilendirilemiyor. Bugün hepiniz yatırımcısınız. Çevre Bakanlığı ile, Tarım ve Orman Bakanlığı ile, Ulaştırma Bakanlığı ile… Daha saymadığım birçok bakanlık ile ilişkili işleriniz var. O yüzden devlet olarak stratejik sektör ilan edilmesi çok önemliydi ve değişimin başlangıcı bu olmalıydı. Ve değişim devlette bu bakış açısıyla, bu yeni vizyonla başladı. 'Bundan sonraki öncelik neydi' diyecek olursak bizim bakanlık olarak önceliğimiz turizm gelirlerinin tabana yayılması olması lazım. Eğer stratejik sektör olacak isek esnafı, taksicisi ve sektör olarak tüm paydaşlarımızın ve azami sayıda vatandaşımızın turizmden pay almasını sağlamamız lazım. Eğer turizmi tabana yayamazsak yani biri yer biri bakarsa, tüm turizm politikaları uygulayacağımız, etkili ve sürdürülebilir olamaz. Bizim en çok üzerinde durduğumuz konu bu."