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  4. Bakan Koca açıkladı! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlere kısıtlama devam ediyor

Bakan Koca açıkladı! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlere kısıtlama devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 02:02 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altı gençlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşları kapsamadığını duyurdu.

Bakan Koca açıkladı! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlere kısıtlama devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. Çok sevgiler."


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