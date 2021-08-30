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  4. Bakan Koca "Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur?" diyerek paylaştı

Bakan Koca "Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur?" diyerek paylaştı

30.08.2021 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hastası eşini bekleyen vatandaşın videosunu paylaşırken, "Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur? Hele hayat arkadaşınsa!" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca "Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur?" diyerek paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, eşi yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören vatandaşın videosunu paylaştı.

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Koca, yaptığı paylaşıma "Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur? Hele hayat arkadaşınsa!" notunu eklerken, videoda eşinin tedavisini beklediği anlaşılan vatandaş ise aşıya dikkat çekti. "Ben üç defa aşı oldum, hafif geçirdim" diyen vatandaş, eşinin aşı olmadığını ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
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