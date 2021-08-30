Son Dakika: 30 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

30 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 250 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 13 bin 401 oldu.

"ARTIK DEĞİŞTİRELİM"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 19.557 yerine 9.557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef! Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz!" dedi.

Yeni vaka sayımız 19.557 yerine 9.557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef! Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz! https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/hSqskMkqQP — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 30, 2021

30 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

29 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (29 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 255 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 17 bin 332 olarak açıklanmıştı.





