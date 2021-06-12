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Bakan Koca'dan 23.59'da aşı paylaşımı

12.06.2021 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamadaki hızlanmaya dikkat çekerek sosyal medya hesabından, "Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür." paylaşımı yaptı.

Bakan Koca'dan 23.59'da aşı paylaşımı

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakârlık, planlama: Hepsi var, sorun yok!" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca

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