Bakan Koca duyurdu! "Kilo vermelisin" diyen doktora bıçaklı saldırıda yeni gelişme

Diyarbakır'da bir aile sağlığı merkezinde görevli Dr. Aziz Tanelçi'ye yapılan bıçaklı saldırı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

"PSİKİYATRİK BOZUKLUĞU OLAN SALDIRGAN TUTUKLANMIŞTIR"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Diyarbakır'da bir aile sağlığı merkezinde yaşanan şiddet olayında bir hekim arkadaşımız bıçakla yaralandı. Kamuoyuna da yansıyan görüntüler dehşet uyandırıcı. Psikiyatrik bozukluğu olan saldırgan tutuklanmıştır. Hukuk harekete geçti. Sağlıkta şiddeti önleme davamızda kararlıyız" dedi.

Diyarbakır’da bir aile sağlığı merkezinde yaşanan şiddet olayında bir hekim arkadaşımız bıçakla yaralandı. Kamuoyuna da yansıyan görüntüler dehşet uyandırıcı. Psikiyatrik bozukluğu olan saldırgan tutuklanmıştır. Hukuk harekete geçti. SAĞLIKTA ŞİDDETİ ÖNLEME DAVAMIZDA KARARLIYIZ. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 25, 2021

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Lunapark Aile Sağlığı Merkezi'nde, şizofreni hastası olduğu öne sürülen H.E. adlı kadın, kendisine kronik rahatlığını hatırlatarak, kilo vermesi gerektiğini belirten Dr. Aziz Tanelçi'ne bıçakla saldırmıştı. H.E. ayrıca sedye ve koltukları da bıçaklayarak parçalamıştı. Dr. Tanelçi, kolundan ve omzundan yaralanırken H.E.'yi çevredekiler uzaklaştırmıştı. H.E., polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. (DHA)