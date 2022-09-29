Bakan Kurum'dan sosyal konut projesiyle ilgili açıklama! 'Çalışmalarımızı daha da hızlandırdık'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1986 yılından bu yana her yılın ilk Pazartesi günü kutlanan ve bu yıl 3 Ekim’de Balıkesir’de kutlanacak Dünya Habitat Günü öncesinde bilgilendirme yapmak amacıyla İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa BM Habitat İcra Direktörü Meymune Mohd Şerif, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve BM Habitat yetkilileri katıldı.

"SONSUZ ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Bakan Murat Kurum, konuşmasına, “Bakanlık olarak bu anlamlı etkinliğe ev sahibi olmak adına; BM Habitat İcra Direktörü Meymune Mohd Şerif hanımefendi ile ‘İyi Niyet Beyanı’nı New-York’ta BM Genel Kurulu ziyaretimiz esnasında imzalamıştık. Ben sizlerin huzurunda; her platformda Türkiye’yi ve Sıfır Atık Hareketi’ni destekleyen, artık bizden biri olan Sayın Şerif’e ülkemiz ve milletimiz adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” diyerek başladı.

Bakan Murat Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“3 Ekim 2022 tarihinde; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin teşrifleri, Bakanlığımızın koordinasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz Dünya Habitat Günü için; milletimizi bilgilendirmek için bir aradayız.”

Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı Dünya Habitat Günü’nün bu yıl ki temasının bu yıl “Kimseyi ve Hiçbir Yeri Geride Bırakma” olarak belirlendiğini ve Türkiye olarak; bu özel temaya uygun etkinlikler hazırladıklarını belirten Bakan Murat Kurum, “Bilhassa şehirlerde artan eşitsizlik ve zorluklara birbirinden değerli katılımcılarla, üniversitelerimizle, hocalarımızla, yurtdışından gelen misafirlerimizle birlikte odaklanacağız. Hem biz hem de dünyanın tüm ülkeleri buradaki istişarelerden istifade edecekler.” diye konuştu.

"BUGÜN DÜNYA ÜÇ 'C' KRİZLERİYLE KARŞI KARŞIYA"

Bugün dünyanın üç “C” krizleri olarak adlandırılan “Covid-19 (Kovid)-İklim (Klaymıt)-Çatışma (Konflikt) gibi doğal yaşam dengesini bozan sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Bakan Murat Kurum, şunları söyledi:

“Bu krizlerle mücadele için daha çok işbirliğine ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Ülke olarak bu dayanışmayı sadece kendi vatandaşlarımız için değil, tüm insanlık âlemi için arzuluyoruz. Balıkesir’de, hep beraber; tüm dünyada, -terminolojik ifadesiyle- ‘mekânsal adaleti ve eşitliği’ sağlayan mekanizmaların oluşturulması için bir istişare sürecini işleteceğiz. Plansız kentleşmenin olumsuz etkilerini gidermenin, şehirlerimizi ekonomiyi güçlendiren birer aktöre dönüştürmenin yeni yollarını ortaya koymak için özel bir gayreti ortaya koyacağız.”

Bakan Murat Kurum, Türkiye olarak; tüm şehircilik adımlarını, kökleri binlerce yıl maziye uzanan kadim medeniyetinde aldıkları ilhamla attıklarını anımsatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın veciz ifadeleriyle; daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu şuurla; insanlığın savaşlar, çatışmalar ve krizler nedeniyle yaşadığı sorunların en hızlı ve kararlı adımlarla çözülmesi noktasında, en aktif, gönüllü ve öncü rollere talip oluyor ve bu rolü en doğru şekilde uyguluyoruz.” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DÜNYAYA ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Türkiye’nin hemen hemen her yıl; sıklığı ve şiddeti artarak devam eden deprem, sel, yangın ve heyelan gibi afetlere maruz kalan bir ülke olduğunu aktaran Bakan Kurum, “Buna rağmen; çok kısa bir süre içeresinde vatandaşlarımıza yeni konutlarını, yuvalarını teslim eden çok özel bir devlet tecrübesine de sahibiz. Bu tecrübeyi, bütün dünyaya sunabileceğimizi de buradan ifade ediyorum.” dedi.

Bakan Murat Kurum, TOKİ eliyle tüm dünya için model olacak bir çalışma yürüterek 1 milyon 170 bin sosyal konut ürettiklerini ve 81 ilde 3 milyon konutun dönüşümünü sağladıklarını hatırlatarak, “Bütün dünyanın dikkatle izlediği gibi, dünyanın geçtiği, -deyim yerindeyse- bu darboğaz günlerinden bile; milletinin barınma ihtiyacını gideren, sosyal devlet ilkesinden asla taviz vermeyen Türkiye; dünyaya örnek olmaya devam ediyor.” diye konuştu.

"ÇALIŞMALARIMIZI DAHA DA HIZLANDIRDIK"

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiğini ve dün itibariyle de kendilerine konut amaçlı arsa sayısını 1 milyona çıkarma talimatı verdiğini dile getiren Bakan Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Toplam 500 bin sosyal konut, 250 bin arsa ve 50 bin işyerleriyle 800 bin bağımsız birimin çalışmalarını başlattık. Dün itibariyle de, Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizden gelen yoğun talep üzerine, bizlere ‘altyapısı tamamlanarak milletimize sunduğumuz konut amaçlı arsa sayısını 1 milyona çıkarma talimatını’ verdiler. Hâlihazırda devam eden çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. İnşallah TOKİ’mizle, İller Bankamızla, diğer birimlerimizin yoğun mesaisiyle arsalarımızı oluşturacağız, müjdesini de Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize verecekler.” dedi.

"ÇÖZÜM ÜRETEN ŞEHİRLER İNŞA EDİYORUZ"

Bakan Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesiyle ilgili de barınma ihtiyacına cevap veren, sosyal konutta adeta bir devrim niteliği taşıyan bu dev yatırımın; dünyada eşi ve benzerinin olmadığını vurgularken konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Türkiye olarak; ‘mekânsal adaleti ve erişilebilirliği’ sosyal yaşamın her alanında gerçekleştirecek adımları da bir bir atıyoruz. Tüm projelerde; mahalle kültürünü, komşuluk ahlakına sıkı sıkıya bağlı kalıyoruz. Sosyal, ekonomik ve mekânsal eşitsizliğin olmadığı, çözüm üreten şehirler inşa ediyoruz. Her biri birer açık hava müzesi olan 81 şehrimizi, 972 ilçemizi; barındırdığı tüm doğal, kültürel ve tarihi dokuya uygun olarak yeniden yorumluyor; çağın ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda yeniden imar ediyoruz. İşte Türkiye, kuşandığı tüm bu birikim ve uygulamalarla, Dünya Habitat Günü kutlamalarına hazırlanıyor. Ben gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin, dünyanın her yerinde yaşanan eşitsizlikleri gidermemize, insanlık için yeni hikâyelerin başlamasına vesile olmasını temenni ediyorum. Aziz milletimizin her bir ferdini etkinliklerimize; Balıkesir’imize davet ediyor; sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum."

