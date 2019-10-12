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Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2019 14:36 | Son Güncelleme

Operasyon bittiği zaman köy ve ilçelerden oluşan yerleşim alanları ile ilgili projeleri hayata geçireceklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla dört gün önce başlatılan bu operasyon bittiği zaman biz o güvenli bölge içerisinde ilçelerden, 140 köyden oluşan yerleşim alanı inşasıyla birlikte tüm buradaki vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlayacak önemli bir projeyi inşallah hep birlikte hayata geçirmiş olacağız"dedi.Programları kapsamında Elazığ’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bugün AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Operasyon bittiği zaman köy ve ilçelerden oluşan yerleşim alanları ile ilgili projeleri hayata geçireceklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla dört gün önce başlatılan bu operasyon bittiği zaman biz o güvenli bölge içerisinde ilçelerden, 140 köyden oluşan yerleşim alanı inşasıyla birlikte tüm buradaki vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlayacak önemli bir projeyi inşallah hep birlikte hayata geçirmiş olacağız"dedi.
Programları kapsamında Elazığ’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bugün AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Ardından yapımı devan eden İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Gençlik Merkezini inceleyen Kurum, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sınır ötesi harekatın illere 350 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Harekâtın adı Barış Pınarı Harekâtı. Bölgeye huzur, barış, istikrar getirmek amacıyla yapılmış bir harekâttır. Vatan toprakları dışında olan Suriyeli kardeşlerimizi vatanlarına geri götürebilmek için bir güvenli bölge, bir koridor oluşturmak amacıyla yapılan bir operasyondur ki bu operasyon neticesinde inşallah Fırat Kalkanında olduğu gibi, Afrin harekâtında olduğu gibi, Pençe harekâtında olduğu gibi Barış Pınar harekâtında da şanlı ordumuz daha önce yaptığı gibi yine aynı zaferleri alacak ve teröristlerin inlerine girmek suretiyle o bebek katillerine en gereken cevabı sahada net bir şekilde verecektir. Allah ordumuzu yardımcısı olsun, Allah ayaklarına taş değdirmesin, Allah onları muzaffer eylesin” dedi.

"Operasyon bittiği zaman köy ve ilçelerden oluşan projeler hayata geçecek"
Operasyon bittiği zaman köy ve ilçelerden oluşan yerleşim alanları ile ilgili projeler hayata geçireceklerini belirten Bakan Kurum, “Tabi inşallah o koridor oluştuğu zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla dört gün önce başlatılan bu operasyon bittiği zaman biz o güvenli bölge içerisinde ilçelerden oluşan 140 köyden oluşan yerleşim alanı inşasıyla birlikte tüm buradaki vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlayacak önemli bir projeyi inşallah hep birlikte hayata geçirmiş olacağız. Bölgemizde istikrar anlamında güven anlamında bu sürecin yaşanmasına tüm dünyaya, tüm dünya mazlumlarına umut olma yolunda çok önemli bir adımdır. İnşallah bu operasyonu başarıyla gerçekleştirip tamamlarız. Bunun dışında tabi operasyon sürecinde şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Vatanı için bayrağı için can verenler var Allah hepsinden razı olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum gazilerimize, yakınlarına yine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, heyelan riski olan Maden ilçesi ile ilgili de açıklamada bulundu
Terör olayları sebebiyle Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne bombalı saldırının olduğunu anımsatan ve yerine Millet Bahçesi projesini başlattıklarını dile getiren Bakan Kurum, “Orada üç kahraman polisimiz şehit oldular. Allah, onlardan razı olsun ve rahmet eylesin. Şehir olarak şehitlerimizin anısını yaşatman üzere oraya hem onları temsil edecek, anılarını yaşatacak hem de vatandaşımızın teröre karşı net bir duruşunu o parkta göstereceği bir millet bahçesi projesi başlattık. İnşallah, yıl sonuna kadar o projeyi de temsil edeceğiz. Şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Ancak en azından onların anılarını yaşatacak bu önemli projeyi de hayata geçirmiş olacağız. Bunun dışında Maden ilçesi ile ilgili problemler vardı. Heyelan sebebiyle vatandaşlarımızın mağduriyeti söz konusuydu. Yapmış olduğumuz tespitlerde 248 bin metre karelik bir alanda heyelan riski var. Bu alanda bulunan yaklaşık 300 vatandaşımıza ilişkin tebligatlarımızı yaptık. İçişleri Bakanlığı ve AFAD kapsamında, vatandaşları güvenli bir bölgeye taşıma noktasındaki sürecimizi de başlatmış bulunuyoruz. İki alternatif yerimiz var. Biri Maden’in merkezinde yaklaşık 400 konutun yapabileceğimiz zemin artı iki katlı ve altında ticari aksların olduğu bir alan. Diğer alternatif bir alan üretildi. Vatandaşa soracağız ve nereyi talep ediyorsa onların rızası çerçevesinde buradaki yapılaşma sürecini de yürüteceğiz”diyerek sözlerini tamamladı.
Bakan Kurum’a ziyaretlerde Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Demirbağ ve kurum müdürleri eşlik etti.

Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

Bakan Kurum, “Operasyon bittiği zaman yerleşim alanı inşası projesini hayata geçireceğiz"

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