HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bakan Nebati ile Kılıçdaroğlu ABD'den aynı uçakta dönmüştü! Yolculukta yaşananların detayları ortaya çıktı: İlginç tesadüfe o sohbet eşlik etti

Bakan Nebati ile Kılıçdaroğlu ABD'den aynı uçakta dönmüştü! Yolculukta yaşananların detayları ortaya çıktı: İlginç tesadüfe o sohbet eşlik etti

15.10.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok konuşulan ABD ziyareti sona erdi. Kılıçdaroğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Türkiye'ye aynı uçakta döndüğü öğrenildi. İlginç tesadüfün yanı sıra koltuk sıraları da aynı olan iki ismin yaklaşık 9-10 saatlik yolculuk boyunca konuşup konuşmadıkları merak konusu olmuştu. Uçakta yaşananlara ilişkin ayrıntılara ulaşıldı.

Bakan Nebati ile Kılıçdaroğlu ABD'den aynı uçakta dönmüştü! Yolculukta yaşananların detayları ortaya çıktı: İlginç tesadüfe o sohbet eşlik etti

ABD'de bir dizi programa katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin ve Kemal Kılıçdaroğlu Washington'dan aynı uçakta döndü. 1A ve 1J sıralarında oturan iki ismin karşılaştıkları anların detayları ortaya çıktı.

"HİÇ KONUŞMADILARSA TUHAF"

Gazeteci İsmail Küçükkaya konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu ve Nebati'nin yolda hiç konuşmamış olmamaları olasılığını tuhaf olarak dile getirirken şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu ve Nebati. Biri 1A, diğeri 1J 'de oturuyor. Aynı sırada 2 uçta yolculuk. ABD'den Türkiye'ye beraber uçuyorlar. 9/10 saatlik yolda hiç konuşmadılarsa tuhaf."

"Bir ülkenin ana muhalefet lideriyle ekonomi bakanı aynı uçakla ABD'den Türkiye'ye gelirken hiç konuşmamış olabilirler mi?"

HÂL HATIR SORDULAR

Bakan Nebati'nin uçakta Kılıçdaroğlu'na hâl hatır sorduğu öğrenildi. MedyaRadar'da yer alan habere göre, kaynaklar Nebati ile Kılıçdaroğlu’nun uçakta selamlaştığını, iki ismin sadece yolculuk konusunda hâl hatır sorduklarını belirtti.

"SEYAHATİNİZ NASIL GEÇTİ?"

Gazeteci Zafer Şahin'den de uçakta karşılaşmaya ilişkin açıklama geldi. Şahin, "Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati uçakta yerine geçerken Kılıçdaroğlu'na iyi yolculuklar diliyor "Seyahatiniz nasıl geçti" diye soruyor.. Bilgi amaçlı paylaşalım" şeklinde paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan önemli ziyaret! ABD'deki temasları sonrası ilk durağı orası olduKılıçdaroğlu'ndan önemli ziyaret! ABD'deki temasları sonrası ilk durağı orası oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tartışmalara neden olan yasa teklifinde yeni gelişme!Tartışmalara neden olan yasa teklifinde yeni gelişme!
Bir de kızıyla dalga geçmiş: Babanın kadınlarla ilişkisi vardıBir de kızıyla dalga geçmiş: Babanın kadınlarla ilişkisi vardı
Canlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını gösterdiCanlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Nureddin Nebati

En Çok Okunan Haberler

Bartın'daki patlamadan kurtulan madenci patlama anını anlattı! Ekrandaki kadının gözyaşları yürek burktu

Bartın'daki patlamadan kurtulan madenci patlama anını anlattı! Ekrandaki kadının gözyaşları yürek burktu

Son Dakika: Bartın'daki maden ocağındaki patlamayla ilgili AFAD'ın açıklaması gündem oldu! Önce paylaştı, sonra silip düzeltti

Son Dakika: Bartın'daki maden ocağındaki patlamayla ilgili AFAD'ın açıklaması gündem oldu! Önce paylaştı, sonra silip düzeltti

Demet Özdemir'in sevişme sahnesi olay oldu! " Oğuzhan'ın suçu ne?"

Demet Özdemir'in sevişme sahnesi olay oldu! " Oğuzhan'ın suçu ne?"

İşte zamlı memur ve emekli maaş tablosu

İşte zamlı memur ve emekli maaş tablosu

Madendeki patlamadan acı haberler geldi: Can kaybı yükseldi

Madendeki patlamadan acı haberler geldi: Can kaybı yükseldi

Bartın'daki maden ocağında patlama! Acı haber duyuruldu

Bartın'daki maden ocağında patlama! Acı haber duyuruldu

İlginizi Çekebilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Dünyaca ünlü tabloya domates çorbalı saldırı! Bir anda oldu

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.