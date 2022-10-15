Bakan Nebati ile Kılıçdaroğlu ABD'den aynı uçakta dönmüştü! Yolculukta yaşananların detayları ortaya çıktı: İlginç tesadüfe o sohbet eşlik etti

ABD'de bir dizi programa katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin ve Kemal Kılıçdaroğlu Washington'dan aynı uçakta döndü. 1A ve 1J sıralarında oturan iki ismin karşılaştıkları anların detayları ortaya çıktı.

"HİÇ KONUŞMADILARSA TUHAF"

Gazeteci İsmail Küçükkaya konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu ve Nebati'nin yolda hiç konuşmamış olmamaları olasılığını tuhaf olarak dile getirirken şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu ve Nebati. Biri 1A, diğeri 1J 'de oturuyor. Aynı sırada 2 uçta yolculuk. ABD'den Türkiye'ye beraber uçuyorlar. 9/10 saatlik yolda hiç konuşmadılarsa tuhaf."

"Bir ülkenin ana muhalefet lideriyle ekonomi bakanı aynı uçakla ABD'den Türkiye'ye gelirken hiç konuşmamış olabilirler mi?"

HÂL HATIR SORDULAR

Bakan Nebati'nin uçakta Kılıçdaroğlu'na hâl hatır sorduğu öğrenildi. MedyaRadar'da yer alan habere göre, kaynaklar Nebati ile Kılıçdaroğlu’nun uçakta selamlaştığını, iki ismin sadece yolculuk konusunda hâl hatır sorduklarını belirtti.

"SEYAHATİNİZ NASIL GEÇTİ?"

Gazeteci Zafer Şahin'den de uçakta karşılaşmaya ilişkin açıklama geldi. Şahin, "Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati uçakta yerine geçerken Kılıçdaroğlu'na iyi yolculuklar diliyor "Seyahatiniz nasıl geçti" diye soruyor.. Bilgi amaçlı paylaşalım" şeklinde paylaşım yaptı.



