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BAKAN PAKDEMİRLİ: DÜNYADA AÇLIK VE OBEZİTE SORUNU OLMASINA RAĞMEN ÜRETİLEN GIDANIN HER YIL ÜÇTE BİRİ İSRAF EDİLMEKTEDİR

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 11:36 | Son Güncelleme

İstanbul'da '5'nci Sürdürülebilir Gıda Zirvesi' düzenlendi.

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul'da '5'nci Sürdürülebilir Gıda Zirvesi' düzenlendi. 'Gıda Sektöründe Değişim' teması ile Sürdürülebilirlik Akademisi ve Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİŞ) iş birliğinde, Tarım Orman Bakanlığı ve BM Gıda ve Tarım Örgütü-FAO tarafından düzenlenen zirveye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.
Zirvenin açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açlık, israf ve sağlıksız beslenme konularına değindi. Pakdemirli, "Dünya Gıda Günü kapsamında her yıl, açlık, açlıkla mücadele, yetersiz beslenme, kaynakların paylaşımı gündeme gelmekte her insanın yeterli, sağlıklı, güvenilir ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik bakımdan sürekli erişebilme hakları değerlendirilmektedir. Örneğin ABD'de yaşayan bir çocukla, Kenya'da yaşayan bir çocuk arasında, yaşam kalitesi açısından onlarca yıl, yüzlerce fark bulunmaktadır. Birinin yemediği ekmekler ve tenezzül etmediği yemekler çöpe atılırken, diğeri bir dilim ekmeğe, bir yudum temiz suya ulaşamadan ve çoğu zaman yaşını bile dolduramadan hayatını kaybetmektedir. Bunun yanı sıra dünyada önemli ölçüde açlık ve obezite sorunu olmasına rağmen bir yandan da, üretilen gıdanın, her yıl üçte biri kaybedilmekte ya da israf edilmektedir" dedi.

"TÜRKİYE'DE 3 KİŞİDEN 1'İ OBEZ"
Pakdemirli, "800 milyon insan açlıkla karşı karşıya iken, 670 milyondan fazla yetişkin ve 140 milyon genç ise obezite sorunu yaşamaktadır. Türkiye'ye baktığımızda da, diğer dünya ülkeleri gibi maalesef, ülkemizin de obez nüfus barındırması açısından ilk 10'a girdiğini görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye'de her 3 kişiden 1'i obez olarak belirlenmiştir ki bu tehlike çanları çalıyor, demektir. Bu gidişe dur demek için, 39. Dünya Gıda Günü vesilesiyle farkındalık oluşturmak niyetindeyiz" diye konuştu.
Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:
Bakanlık olarak 2030'a kadar açlığa son verme hedeflerimiz var. Bunun için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Sağlıklı beslenmenin de önemine dikkat çekeceğiz. Bu amaçla bakanlık olarak bütün planlarımızı, kriz yönetimi yerine, risk yönetimi esasına dayanarak hazırlıyoruz. Bazı şeylerin kıymeti, yokluğunda yahut kıtlığında ortaya çıkıyor, muhakkak hepimiz bunun bilincindeyiz."

Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO Türkiye arasında gıda ve tarım ortaklık 2. Dönemi çerçevesinde hazırlıkları tamamlanan 4 projenin de imzaları atıldı. Zirvede, Altıparmak A.Ş, Çiftçi Ramazan Özdemir, Çiftçi Fatma Andaç ve AFAD'a sürdürülebilir gıdaya ve açlıkla mücadeleye katkılarından dolayı Dünya Gıda Ödülü verildi.

Görüntü Dökümü:
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-Bakan Bekir Pakdemirli konuşmaları
-Ödül alanlar
-Zirveden detaylar
-Genel ve detaylar

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