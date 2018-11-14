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Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin refahı arttı, vatandaşımız bugün 15 kilo et yiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 06:41 | Son Güncelleme

Veyis Ateş'in Habertürk'te sunduğu 'Akılda Kalan' programına konuk olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli soruları yanıtladı. Pakdemirli kırmızı et tüketimine ilişkin, "Vatandaşımız 2002'de 6 kilo et yiyormuş, bugün ise 15 kilo yiyor. Türkiye'nin refahı artmış ki et tüketimi 6 kilodan 15 kiloya çıkmış. Üretim çok arttı ama tüketime yetişmiyor" ifadesini kullandı. Pakdemirli, çeltik alımına 15 Kasım'dan itibaren başlayacaklarını kaydetti.

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin refahı arttı, vatandaşımız bugün 15 kilo et yiyor

Veyis Ateş'in Habertürk'te sunduğu Akılda Kalan programının bu haftaki konuğu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli oldu. Veyis Ateş sordu, Pakdemirli yanıtladı.

"ÇELTİK ALIMINA BAŞLIYORUZ"

Pakdemirli, "15 Kasım'dan itibaren çeltik alımına başlayacağız. Ton başına 2 bin 2760 TL olarak belirledik." dedi.

BAKAN OLDUĞUNU NASIL ÖĞRENDİ?

Pakdemirli, "Bu hiçbir zaman telefonla söylenmez. Seçim döneminde bazı çalışmalarım oldu. Terasta otururken telefonum çaldı. Kabine açıklanmadan 24 saat önce. Açtım Hasan Doğan. 'Buyur' dedim, 'Buraya gelir misin' dedi. 'Çeşme'deyim' dedim. 'Hangi Çeşme' dedi. Ben 4 saat içerisinde Ankara'da oldum. Tarım ve Orman Bakanlığı dışında bütün bakanlıklar aklımdan geçti." dedi.

Pakdemirli, "Türkiye'nin sınırlı toprakları ve sınırlı kaynakları var. Türkiye ben her şeyi kendi kendime üreteceğim derse Türkiye'nin toprakları yetmiyor. Her şey de kendi kendimize yeteceğiz diye bir şey yok. Bin kilo buğday mı yoksa bin kilo zeytin mi üretmek lazım? Ve ya pamuk mu üretmek lazım? Ana amaç ithalatın fazla olduğu tarım ürünlerini desteklemek. Önemli olan maksimum ürün ve verimliliği sağlamak. " dedi.

KIRMIZI ET TÜKETİMİ: ÜRETİM ÇOK ARTTI AMA TÜKETİME YETİŞMİYOR

Bakan Pakdemirli, "Et bugün itibariyle de sorun ediliyor. İyi bir planlama yapılıyor. Eksik olan yanlarımız da var. Burada bir başarı yok demek yanlış. Benden öncekiler iyi iş yapmıştır dedim her zaman. Vatandaşımız 6 kilo et yiyormuş 2002'de. Bugün ise 15 kilo yiyor. Türkiye'nin refahı artmış ki et tüketimi 6 kilodan 15 kiloya çıkmıştır. Üretim çok arttı ama tüketime yetişmiyor. Kırmızı etle ilgili tüketim anlatışımızın bir kısmını beyaz ete kaydırsak Türkiye'nin etle ilgili bir sıkıntısı yok. Parayı kırmızı ete gömüyoruz.Bunların hepsini günlük yediğimiz şeyler içerisinde orantılı şekilde dağıtmalıyız. " şeklinde konuştu.

Pakdemirli, buğday üretiminde ise Türkiye'nin kendine yettiğini kaydetti. Bakan Pakdemirli israfa da değinerek, "İsrafı azaltabilirsek Türkiye'nin gıda sorununun da önüne geçebiliriz. Yerli tohumların hiçbiri GDO'lu değil" dedi.

Bakan Pakdemirli, "Hazine arazilerinin kiralanması için lütfen başvurun." şeklinde vatandaşlara çağrı yaptı.

Eski bakan Ekrem Pakdemirli'nin oğlu olan Bakan Bekir Pakdemirli, "Babamı kaybedince aynı zamanda en büyük danışmanımı da kaybettim. Babam son 15 yılını çiftliğinde çok keyifli geçirdi. Ondan bana kalan en büyük miras hayat boyu bize örnek olması ve iyi bir isim bırakması. Pek çok anlamda tarihe tanıklık ettim." dedi.

NEDEN 16 YAŞINDA PİLOT OLDU?

Bakan Pakdemirli, "Babam hafta sonları uçarken bizi de götürmeye başladı. Bütün gün o uçakların egzoz gazının içerisindesiniz. Biraz da şartları zorlayarak ona 'Ben 17 yaş sınırı var ben başlamak istiyorum ' dedim. 'Sen başla, 17 yaşını doldurunca sertifikanı veririz' dedi. Öyle başladık. Uçuş, havacılık çok farklı bir şey. Anlamakta zorluk çektiğimiz bir şey. Zevkli ve keyifli. Yalnız uçtuğumda gazetemi alıp okuduğum da olmuştur. " ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, "Türkiye'de internete giren ilk insanlardan biriyim" ifadesini kullandı.

AİLESİNE VAKİT AYIRABİLİYOR MU?

Pakdemirli evliliği ve çocuklarına ilişkin, "2007'de baba oldum. 34 yaşındaydım. 3 erkek evladım var. Hanım evde 4 erkek ile uğraşıyor. Benim programım hep yoğun oldu. Özellikle onlar (çocukları) İzmir'de yaşarken ben çok fazla İstanbul'da yaşadım. Şimdi Ankara'ya geldiler." diye konuştu.

Boş vakitlerden hoşlanmadığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Hayat kısıtlı bir zaman. Bu zamanı en iyi şekilde geçirmek ve çok şeye dokunmak bunun amaç olması gerektiğini düşünüyorum. Ben illa bir şeyin içerisinde olayım, bir şeyler yapayım istedim. Kötü alışkanlıklara zamanımız olmadı. Ne kadar çok şeye dokunursam benim için iyi olur diye düşündüm. Bunun da hayata bir katkısı olduğunu düşünüyorum." dedi.

NEDEN ÇİFT SAAT KULLANIYOR?

Çift saat kullanan Bakan Pakdemirli, "Bu saat bir yürüme bilekliği. Günde kaç adım attım bunu ölçüyorum. Adımlar eksikse evde bir şekilde 10 bin adıma tamamlayabiliyorsam evde rahat uyuyorum. Yeterinde adım attım diyorum. Biz bu 10 bin adımı atmıyoruz. Her gün uymaya çalışıyorum. Son dönemde bir kaç bin adım düştü" diye konuştu.

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Veyis Ateş Habertürk Akılda kalan tarım ve orman bakanı Bekir Pakdemirli kırmızı et

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Okuyucu Yorumları 94 yorum
her nekadar kriz olsada bu tespit doğrudur inanırım çünki biz millet olarak dünyada keyfine düşkün insanlar sıralamasında liderliği kimseye bırakmıyoruz kredi çekip yine keyfinden vazgeçmeyip tatiline lokantasına keyif kahvaltısına çok gidenler var
yürü git ordan lavuk 15 kilo et yiyormuşuz millet Makarna yemekten mal oldu neyin kafasını yaşıyorsun sen
Bu bilgileri beş tepedeki yenen etle karıştırmış olmayasın kukla bakan.
Kandırılmaktan enayi yerine konulmaktan zevk alan bir millet olduktan sonra bunları çok dinleyeceğiz.
doğru kurbandan kurbana
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