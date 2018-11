Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin refahı arttı, vatandaşımız bugün 15 kilo et yiyor

Pakdemirli, "Türkiye'nin sınırlı toprakları ve sınırlı kaynakları var. Türkiye ben her şeyi kendi kendime üreteceğim derse Türkiye'nin toprakları yetmiyor. Her şey de kendi kendimize yeteceğiz diye bir şey yok. Bin kilo buğday mı yoksa bin kilo zeytin mi üretmek lazım? Ve ya pamuk mu üretmek lazım? Ana amaç ithalatın fazla olduğu tarım ürünlerini desteklemek. Önemli olan maksimum ürün ve verimliliği sağlamak. " dedi.

KIRMIZI ET TÜKETİMİ: ÜRETİM ÇOK ARTTI AMA TÜKETİME YETİŞMİYOR

Bakan Pakdemirli, "Et bugün itibariyle de sorun ediliyor. İyi bir planlama yapılıyor. Eksik olan yanlarımız da var. Burada bir başarı yok demek yanlış. Benden öncekiler iyi iş yapmıştır dedim her zaman. Vatandaşımız 6 kilo et yiyormuş 2002'de. Bugün ise 15 kilo yiyor. Türkiye'nin refahı artmış ki et tüketimi 6 kilodan 15 kiloya çıkmıştır. Üretim çok arttı ama tüketime yetişmiyor. Kırmızı etle ilgili tüketim anlatışımızın bir kısmını beyaz ete kaydırsak Türkiye'nin etle ilgili bir sıkıntısı yok. Parayı kırmızı ete gömüyoruz.Bunların hepsini günlük yediğimiz şeyler içerisinde orantılı şekilde dağıtmalıyız. " şeklinde konuştu.

Pakdemirli, buğday üretiminde ise Türkiye'nin kendine yettiğini kaydetti. Bakan Pakdemirli israfa da değinerek, "İsrafı azaltabilirsek Türkiye'nin gıda sorununun da önüne geçebiliriz. Yerli tohumların hiçbiri GDO'lu değil" dedi.

Bakan Pakdemirli, "Hazine arazilerinin kiralanması için lütfen başvurun." şeklinde vatandaşlara çağrı yaptı.

Eski bakan Ekrem Pakdemirli'nin oğlu olan Bakan Bekir Pakdemirli, "Babamı kaybedince aynı zamanda en büyük danışmanımı da kaybettim. Babam son 15 yılını çiftliğinde çok keyifli geçirdi. Ondan bana kalan en büyük miras hayat boyu bize örnek olması ve iyi bir isim bırakması. Pek çok anlamda tarihe tanıklık ettim." dedi.