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Bakan Soylu Amasya’da trafik denetimlerine katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2019 06:32 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Amasya’nın Merzifon ilçesinde trafik denetimlerine katıldı.Bakan Soylu, seyahat eden vatandaşlara "Hayırlı yolculuklar" diledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Amasya’nın Merzifon ilçesinde trafik denetimlerine katıldı.
Bakan Soylu, seyahat eden vatandaşlara "Hayırlı yolculuklar" diledi. Trafik denetimlerini bizzat kendi yapan Bakan Soylu, sürücülere "Hayırlı bayramlar" diledi.
Denetimler sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Soylu, "Bayram tedbirlerimizi tüm teşkilatlarımızla birlikte mümkün olduğu ölçüde en iyi noktaya taşımaya çalışıyoruz. Özellikle otobüsle seyahat eden vatandaşlarımıza ricamız, lütfen otobüslerde otururken emniyet kemerlerinizi bağlayınız, en önemli güvenlik tedbirlerinden bir tanesi budur. Elbette diğer araçlarla da yolculuk ederken emniyet kemerini bağlamak araçtaki en önemli güvenlik tedbiridir. Bir taraftan araç takip mesafelerine çok dikkat etmek gerekir. Yine aynı zamanda trafikteki en önemli tedbirlerinden birisi yasal hız limitlerine uymaktır. Tüm bayram boyunca mesaisini ortaya koyacak tüm trafik birimlerimize buradan teşekkür ediyorum ve biran olsun dikkatten ayrılmamalarını buradan söylüyorum. Hep beraber çalışacağız, bizim görevimiz bayram süresince çalışmak ve halkımızın, emin bir şekilde gideceği yere gitmesini ve dönmesini sağlamaktır. Bu konuda tüm birimlerimiz büyük bir gayret içerisindedir. Ben tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum. Bayram süresince bütün trafik birimlerimiz olarak kullanacağımız sloganı burada tekrar ifade etmek istiyorum, ’Kemeriniz sen getirsin’ eğer kemer ses getirirse bu güvenliğin olduğu anlamına gelir" diye konuştu. Bakan Soylu, trafik denetimlerinde küçüklere oyuncak vermeyi de ihmal etmedi. Bakan Soylu’ya Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Milletvekili Hasan Çilez ve protokol üyeleri eşlik etti.

Bakan Soylu Amasya’da trafik denetimlerine katıldı

Bakan Soylu Amasya’da trafik denetimlerine katıldı

Bakan Soylu Amasya’da trafik denetimlerine katıldı

Bakan Soylu Amasya’da trafik denetimlerine katıldı

Bakan Soylu Amasya’da trafik denetimlerine katıldı

Bakan Soylu Amasya’da trafik denetimlerine katıldı

Bakan Soylu Amasya’da trafik denetimlerine katıldı

Bakan Soylu Amasya’da trafik denetimlerine katıldı

Bakan Soylu Amasya’da trafik denetimlerine katıldı

Bakan Soylu Amasya’da trafik denetimlerine katıldı

Bakan Soylu Amasya’da trafik denetimlerine katıldı

Bakan Soylu Amasya’da trafik denetimlerine katıldı

Bakan Soylu Amasya’da trafik denetimlerine katıldı

Bakan Soylu Amasya’da trafik denetimlerine katıldı

Bakan Soylu Amasya’da trafik denetimlerine katıldı

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