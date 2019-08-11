BAKAN SOYLU, BAYRAM NAMAZINI SINIRIN SIFIR NOKTASINDA KILDI (2)

Bakan Soylu, bayram namazı sonrası bir süre ilçe merkezinde yürüyerek kaymakamlık bahçesine geçti ve burada kurban kestirdi. Bakan Soylu’nun kestireceği kurbanlık büyükbaş hayvan bu sırada huysuzlanınca, devreye Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu girdi. Dilberoğlu huysuzlanan boğanın bir süre okşayıp sakinleştirdikten sonra yere yatırılıp bağlanmasına da yardımcı oldu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan, Pençe Harekatı’nın da yürütüldüğü Hakurk bölgesine en yakın noktadaki Derecik ilçesinde bayram namazı kılıp, vatandaşlarla bayramlaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uçakla geldiği Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Havalimanı'ndan helikopterle sabaha karşı Derecik ilçesine geldi. Derecik 34. Hudut Tabur Komutanlığı’na inen Bakan Soylu ve beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Derecik Kaymakamı İdris Arslan, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ile birlikte merkez Ulu Camii’ne geçerek, burada bayram namazı kıldı. Bakan Soylu namaz sonrası ise cami önünde vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Yanına gelen ve bayramlaşan çocuklara ise bayram harçlığı dağıttı.

Bakan Soylu kahvaltıyı ise Belediye bahçesinde vatandaşlarla birlikte yaptı. Burada kurulan bayram sofrasında kahvaltı yapan Bakan Soylu, daha sonra merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Samanlı köyüne geçti. Bakan Soylu ve beraberindekiler, geçen hafta dur ihtarına uymadığı için askerlerin açtığı uyarı ateşinde seken kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Vedat Ekici’ni babasına başsağlığı dileğinde bulundu. Bakan Soylu, daha sonra ise helikopterle üs bölgelerine geçerek burada görev yapan askerlerle bayramlaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASKERLERİN BAYRAMINI KUTLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile birlikte Yüksekova ilçesinde geçen yıl yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya'yla birlikte şehit olan bebek Mustafa Bedirhan Karakaya'nın adının verildiği üs bölgesinde askerlerle bayramlaştı.

Helikopterle Derecik ilçesinden üs bölgesine gelen Bakan Soylu ve beraberindekiler burada mevzideki askerleri ziyaret edip bayramlarını kutladı. Askerlerle sohbet eden Bakan Soylu daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp askerlere mesajını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla verdiği mesajda, "Değerli kardeşlerim, gerek komuta kademesi, gerekse er, erbaş tüm sevgili gençler şehidimiz Bedirhan'ımızın ve değerli annelerinin adının verildiği bu üs bölgesinde sizlerle bayramlaşmak suretiyle tebrik ediyorum. Nice bayramlara. Rabbim bizleri hayırlısıyla kavuştursun duasında bulunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kurban bayramının zaten manası, Hz. İbrahim ile oğlu İsmail arasındaki evlat- baba ilişkisinin en güzel ifadesi olduğu malumunuzdur. Sizleri bu duygular içinde ben de selamlıyorum ve bulunduğunuz yerde malum bir şahadete yürüyüş makamıdır. Sizler de buna inanmış gençlerimizsiniz, inanmış kardeşlerimizsiniz. Bu vatan topraklarında bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Sizlerin tekrar bayramınızı tebrik ediyorum. Ailelerinizle beraber nice mutluluklara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Sağ olun, var olun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bütün buradaki yetkililerimizin ve askerlerimizin selamları var" diye konuştu.