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Bakan Soylu'dan Düzce açıklaması! 'Gördüğümüz tablo hakikaten endişe verici'

30.06.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Karadeniz'de etkili olan sel sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgedeki incelemelerine devam ediyor. Düzce'de yaptığı incelemeler sonrasında açıklamada bulunan Bakan Soylu, "Düzce'de gördüğümüz tablo hakikaten endişe vericidir. Sadece Gölyaka'da 5 bin dönüm ekili arazi sular altında. İl genelinde toplam 21 bin dönüm arazi sular altında." diye konuştu.

Bakan Soylu'dan Düzce açıklaması! 'Gördüğümüz tablo hakikaten endişe verici'

Batı Karadeniz'de etkili olan sel sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de incelemelerde bulundu. Kameralar karşısında açıklama yapan Bakan Soylu, "Düzce'de gördüğümüz tablo hakikaten endişe vericidir. Sadece Gölyaka'da 5 bin dönüm ekili arazi sular altında. İl genelinde toplam 21 bin dönüm arazi sular altında." diye konuştu.

DÜZCE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin yaşandığı Düzce'de yaptığı incelemelerinin ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezine geçti. Burada afet koordinasyon toplantısına başkanlık eden Soylu, kurum ve kuruluşların temsilcilerinden kentteki son duruma ilişkin bilgi aldı, değerlendirmelerde bulundu.

AA-20220629-28293741-28293740-ICISLERI_BAKANI_SOYLU_SEL_FELAKETLERINE_ILISKIN_ACIKLAMA_YAPTI

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Soylu, selden etkilenen Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Karabük, Düzce ve Bolu illerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sel afetiyle ilgili meteorolojik uyarının ardından tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli bütün tedbirleri alarak harekete geçtiğini ifade eden Soylu, vatandaşlara da görsel ve işitsel bilgilendirme araçlarıyla bilgilerin aktarıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'daki incelemelerinin ardından açıklama yaptı:İçişleri Bakanı Soylu, Bartın'daki incelemelerinin ardından açıklama yaptı:

"KAYIPLARIMIZDAN BİRİ KASTAMONU BİRİSİ DE DÜZCE'DE"

Bu afette AFAD'ın daha önce bir kez kamuoyu ile paylaştığı erken uyarı sisteminin de 5 ilde ilk kez uygulandığına dikkati çeken Soylu, "Sel afetinde 2 vatandaşımız kayıp. Kayıplarımızdan biri Kastamonu birisi de Düzce'de. 2 bin 830 kişi de tahliye edildi. 7 bin 860 personel ile 2 bin 191 araç, 6 helikopter ve 1 insanlı keşif uçağı çalışmalarda yer alıyor. Bugüne kadar İller Bankasından 26 milyon 250 bin lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 3 milyon, AFAD'dan 17 milyon 900 bin lira olmak üzere toplam 47 milyon 150 bin lira yardım ve destek ödeneği çıkarıldı." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, afet kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezine 3 bin 33 ihbar geldiğini söyledi.

"GÖRDÜĞÜMÜZ TABLO HAKİKATEN ENDİŞE VERİCİ"

Afetten etkilenen illerde yapılan değerlendirmelere göre, şehirler ve köyler arasındaki altyapı ile tarım alanlarındaki hasar açısından tablonun ağırlaştığını anlatan Soylu şunları söyledi:

"Düzce'de gördüğümüz tablo hakikaten endişe vericidir. Sadece Gölyaka'da 5 bin dönüm ekili arazi sular altında. İl genelinde toplam 21 bin dönüm arazi sular altında. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakanlarımız, diğer yetkililer kurum ve kuruluşlar, hasarların onarılması, tespiti ve hayatın normale dönmesi için çalışıyor. Elektriğinden suyuna kadar bütün çalışmalar devam ediyor."

Soylu, Kastamonu'da 78, Düzce'de ise bu saat itibarıyla jandarmadan alınan takviyeyle 200'ün üzerinde arama kurtarma personelinin çalışmalara devam ettiğini dile getirdi.

Yakınları kayıp olan ailelere sabır dileyen Soylu, arama kurtarma çalışmalarına katılanlara ise başarılar diledi.

"BÜTÜN İLLERDE CİDDİ ÇALIŞMA SÖZ KONUSU"

Düzce'de ilin suyunu temin eden ana isale hattında 4 kilometrelik kopukluk meydana geldiğini vurgulayan Soylu şunları kaydetti:

"Düzce Belediye Başkanımız, İller Bankası, bütün kurum ve kuruluşlar bu gece yarısına kadar Düzce'ye su verilmesi için çalışıyor. Esas itibarıyla bu kolay bir iş değil. Köylerde, diğer noktalarda ciddi hasar var. Kurumlarımız kolları sıvamış durumda. Köylerin ulaşımı da sağlanacak. Elektrik gitmeyen 2, su verilemeyen 37 köy var. Bu konuda İl Özel İdaresi ciddi çalışma yapıyor. Düzce merkezdeki TOKİ'nin yaptığı 70 blokluk, 1200 dairelik alanda elektrik saatlerinin bulunduğu noktaları su basması nedeniyle elektrik kesintisi oldu. Şu ana kadar 56 blokta elektrik verildi. Bu sorun da aşılmaya çalışılıyor. Kayda değer olduğu için söylüyorum. Üç tavuk kümesi ve 105 bin tavuk telef oldu. Onlar da bizim canlarımız. Doğa içinde ne kadar kayıpla karşıyayız, bunu hesap edebilir durumda değiliz. Sular çekildikten sonra tarım hasarıyla ilgili net bir tabloyu ortaya koyabileceğiz. Bütün illerde ciddi çalışma söz konusu."

Bakan Soylu, vatandaşların ev ve iş yerleriyle ilgili hasar tespit gruplarının çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek bu süreçten de el birliğiyle çıkılabileceğine olan inançlarının tam olduğunu dile getirdi.

Soylu şöyle devam etti:

"Türkiye afet bölgesidir, unutulmamalıdır. Heyelandan sele, depremden çığa kadar Türkiye'nin her tarafı afet bölgesidir. Yaptığımız bütün imalatları, attığımız bütün adımları Türkiye'nin afet bölgesi olması gerçeğinden hareketle yapmamız kaçınılmazdır. Türkiye afet bölgesidir demek kolay değil. Cennet bir vatanımız var. Cennet vatanımızın, kendine ait, doğanın ortaya koyduğu özellikler de söz konusu. Bugün 7 ilde madenle ilgili afet tatbikatı yaptık. Bu yıl afet tatbikat yılı. 54 bin 302 tatbikat gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de ilk kez yapılan tatbikatları yapıyoruz. Hazırlıklı olmalıyız. Sel tatbikatı yaptık Vakfıkebir'de. Tatbikatın ilk çıktısını erken uyarı sistemi ile illerimizde kullandık. İl risk azaltma planlarımız var. Onlara da önem vermeliyiz."

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla afet bölgelerinde hayatın normal akışı temin edilene kadar çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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sel Düzce Süleyman Soylu
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