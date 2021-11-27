Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu’na "Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür" şeklinde cevap verdi.

Bakan soylu şu ifadeleri kullandı:

"Mersin'de; Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde önceden belirlenen ve izin verilen alan Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yanıdır. 2014 yılından bugüne siyasi partilerin mitingleri de bu alanda yapılmıştır. Bu alanda yapılan siyasi parti mitingleri şu şekildedir:

09.03.2014 (CHP), 13.03.2014 (AK Parti), 29.03.2014 (CHP), 31.07.2014 (HDP), 09.05.2015 (AK Parti), 17.05.2015 (MHP), 18.05.2015 (HDP), 02.06.2015 (CHP), 05.05.2015 (AK Parti), 06.05.2015 (MHP), 12.05.2015 (HDP), 03.10.2015 (CHP), 30.09.2017 (HDP), 06.05.2018 (İYİ Parti), 14.05.2018 (CHP), 07.06.201 (AK Parti), 18.06.2018 (HDP), 20.06.2018 (CHP), 02.02.2019 (MHP), 09.02.2019 (HDP), 10.03.2019 (AK Parti), 24.03.2019 (İYİ Parti), 28.03.2019 (MHP)

"SİYASİ AHLAKLA BAĞDAŞMAZ"

Mersin Cumhuriyet Meydanı. 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir. Tüm bunlar bilinmesine rağmen; önce mitinge "izin verilmedi", sonra "Cumhuriyet Meydanı kasten verilmedi." gibi acizliğe ve yalana başvurulması, buradan siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz. Tüm siyasi partilerin ve CHP'nin de daha önce yaptığı gibi Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında miting yapılmasına yönelik ilgili başvuruya izin verilmiştir.

"TROLLERİ BU AÇIKLAMAYA SALDIRACAKTIR"

Biliyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun trolleri bu açıklamaya da saldıracaklardır. Ancak biz, Milletimize doğruları söylemeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Aralık'ta Mersin'de yapacakları mitinge ilişkin, "Sayın Vali Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor. Başka bir yer göstermiş. Mitingimizi yapacağız, Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek. Önümüze engeller koyabilirler, engeller çıkarabilirler ama bilmeleri gerekiyor, biz bütün engelleri aşmasını bilen bir partinin mensubuyuz, bu gelenekten geliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



