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  4. Kılıçdaroğlu'ndan Mersin mitingiyle ilgili açıklama: Herkes görecek

Kılıçdaroğlu'ndan Mersin mitingiyle ilgili açıklama: Herkes görecek

27.11.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Aralık'ta Mersin'de yapacakları mitingi ilişkin, "Sayın Vali Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor. Başka bir yer göstermiş. Mitingimizi yapacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Mersin mitingiyle ilgili açıklama: Herkes görecek

Kılıçdaroğlu, partisinin Eğitim Politikaları Genel Başkan Yardımcılığınca Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı'nın ardından gazetecilerin 4 Aralık'taki Mersin mitingine ilişkin sorularını yanıtladı.

"Mitingimizden niye rahatsızlık duyuyorlar anlamakta zorluk çekiyorum. Demek ki bir kusurları var." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Mersin Valiliğinden CHP mitingi açıklamasıMersin Valiliğinden CHP mitingi açıklaması

Sayın Vali Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor. Başka bir yer göstermiş. Mitingimizi yapacağız, Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek. Önümüze engeller koyabilirler, engeller çıkarabilirler ama bilmeleri gerekiyor, biz bütün engelleri aşmasını bilen bir partinin mensubuyuz, bu gelenekten geliyoruz.

"Haydi meydanlara" diyerek seslendi! Kılıçdaroğlu mitinglere başlıyor"Haydi meydanlara" diyerek seslendi! Kılıçdaroğlu mitinglere başlıyor

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
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