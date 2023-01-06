Bakan Soylu'dan 'telefon görüşmesi' göndermesi! İmamoğlu'na böyle tepki gösterdi: "Takmış kafaya Cumhurbaşkanı olacak"

İBB'deki terör soruşturmasıyla beraber İmamoğlu ile arasında yaşanan polemiğe dair Bakan Soylu'dan çarpıcı açıklamalar geldi. İBB'ye kayyum atanacağı yönündeki iddialara da yanıt veren Bakan Soylu, "Bizim derdimiz kayyum atamak değil, böyle bir derdimiz de yok zaten. İlk gün söyledim ben, bizim derdimiz işimizi yapmak, oraya terör unsuru koyuyorsan o terör unsurundan oraya arındırmak" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: "BU KUYRUKLU BİR YALAN!"

Bakan Soylu'nun İmamoğlu'nun kendisini aradığı açıklamasının ardından İmamoğlu "Bakan Soylu “Saygılarımla” diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir YALAN!" paylaşımında bulunmuştu.

BAKAN SOYLU: "'YALANDIR' DEMEK NORMAL DEĞİLDİR"

Bakan Soylu çarşamba günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"İBB Başkanı telefon açıp "CHP Genel Merkezi beni sıkıştırıyor, bana bunun için yardımcı olun" gibi cümleleri ihtiva içeren bir değerlendirme yapabilir. Bazı cep telefonlarında kayıt alınabiliyor, bunu yapmam, ayıptır. Ama aramalar var. Bugüne kadar 40 arama gerçekleştirilmiş. 20 tanesinde karşılıklı görüşme yapılmış. 29 keresini karşı taraf aramış, 11'ine de ben geri dönmüşüm, 20 tanesinde görüşülmüş. Bunun 3 tanesi de insani, taziye telefonu. Niye yalan söyleme gereği duyuyorsunuz? 2 tane de karşılıklı görüşülmüş. Adalar Belediyesiyle ilgili buraya davet ettik. Benden CHP Genel Merkezine karşı ezilmemeni de isteyebilirsin, bu da normal. Hemşerilerimizi kullanabilirsin, bu da normaldir. Ama yalandır demek normal değildir."

"MAĞDURİYET OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR"

Bakan Soylu, TRT Kürdi'de gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bir mağduriyet algısı yaratmaya çalışmakla suçlayan Soylu, "Onu Süleyman Soylu'ya söylemiştim de oraya söylememiştim gibi birtakım sözlerle kimse mahkemeyi, bütün insanları afedersiniz enayi yerine koyup aldatmaya çalışmasın. Böyle bir şey olmaz. Herkes kimin neyi kime söylediğini de biliyor." dedi.

Bütün belediyelere farklı alanlarda da soruşturma yaptıklarını dile getiren Soylu, kimine rehberlik yaptıklarını, kimini mahkemeye sevk ettiklerini belirtti.

"Şimdi de bana kayyum atıyorlar, kayyum atayacaklar diye oradan da bir mağduriyet oluşturmaya çalışıyor." diyen Soylu, "Bir işinle gündeme gel. Gündeme geldiği şey şu, İETT otobüsleri bozuk, insanlar itiyorlar. Gündeme geldikleri şey şu, tatile çok gidiyor. Gündeme geldiği şey, balık yemek." diye konuştu.

"BİZİM DERDİMİZ KAYYUM ATAMAK DEĞİL"

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Şimdi de 'kayyum atanacak, bugün atanacak, yarın atanacak, şöyle atanacak, böyle atanacak.' Bizim derdimiz kayyum atamak değil, böyle bir derdimiz de yok zaten. İlk gün söyledim ben, bizim derdimiz işimizi yapmak, oraya terör unsuru koyuyorsan o terör unsurundan oraya arındırmak. Eğer ben bir yıl önce bunları dile getirmemiş olsaydım, bugün daha farklı bir tabloyla karşı karşıya kalırdık. Bu kadar net. Allah'ınızı severseniz kimin Türk, kimin Kürt, kimin Alevi olduğu, kimlikleriyle ilgili bir şey söylüyor muyum, söylemiyorum. Bir tek kırmızı çizgimiz var. Benim de değil, benim var zaten, Anayasa'mızın, kanunlarımızın... Yani o kırmızı çizginin dışında başka bir şey söz konusu değil. Kayyum atamak için böyle bir değerlendirme yapıyor da değiliz. Bir tek şey yapıyoruz, terörden arındırmak. Onun için de biz kendimiz bunu yapabilme kabiliyetine sahip değiliz. Biz tespitlerimizi yaptık. Tespitleri değerlendirecek ve bunu hukuki anlamda ortaya koyacak olan mahkemedir. Bizim işimiz bitti."

Bakanlık olarak tespitleri yaptıklarını, bunu hukuki anlamda değerlendirecek mercinin mahkeme olduğunu dile getiren Soylu, şunları söyledi:

"Bizden ayrı bir belge ister mahkeme, biz onu göndeririz ayrı bir şey. Bizim işimiz sona erdi. Evet, biz mahkemeye verdik ama şimdi öbür taraftan bir sarılma sahnesi var ya sarılma sahnesi ile foya düştüğü için 'Acaba buradan yeni bir mağduriyet ortaya koyabilir miyim, oluşturabilir miyim?' Daha savcılık herhangi bir değerlendirme yapmamış, dosyaya bakıyor, dosyaya bakmadan, bitmeden, herhangi bir şey olmadan yine birçok yalan dolan. Orada kimin sorumluluğu var, kimin sorumluluğu yok, bunların hepsi ortaya çıkar. Oradaki sorumlulukları varsa yöneticiler, kanunun gerektirdiği çerçeve içerisinde buna ait cevaplarını verirler. Ama bizim yaptığımız da eğer doğruysa sonuç almış oluruz. Nasıl sonuç almış oluruz? Terörden orayı arındırmış oluruz. Bu kadar basit. Yani, net cevap, bizim kayyum gibi derdimiz yok. Böyle bir derdimiz de olmadı zaten ama bizim terörden arındırmak gibi bir derdimiz var."

"ÇOK ETKİLENECEĞİNİ BİLSEYDİM SÖYLEMEZDİM"

İmamoğlu ile telefon görüşmesi konusuna da değinen Soylu, "Bir insan şöyle bir şey söyleyebilir mi? 'Ben hiç konuşmadım telefonla.' Sonra, 'Bir kere konuştum.' Sonra, 'İki kere konuştum.' Konuşabilir insan insanla. Niye böyle bir yalan söyleme ihtiyacı duyulur? Ben hakikaten bundan çok etkileneceğini bilseydim söylemezdim ve bunları dile getirmezdim." ifadelerini kullandı.

Belirtilen bazı isimlerle ilgili İmamoğlu'nun, "Bu adam burada çalışmıyor" dediğini aktaran Soylu, "Niye çalışmıyor? Kapı gibi adam orada çalışıyor. Ama Belediyesine hakim değil, yaptığı işe hakim değil. Çünkü adamın kafası başka havalarda. Kafaya takmış Cumhurbaşkanı olacak. Deli kız düğüne gitmiş, burası bizim evden güzel demiş. Burayı beğenmiyor, başka tarafa, başka tarafa gidiyor, işin hakkını ver arkadaş. Bak, biz ne mücadele veriyoruz." dedi.

Ülkenin huzuru için büyük bir mücadele verdiklerini anlatan Soylu, "Bir dakikamız boş geçmiyor ama sallayıp duruyorlar bize. Bu mücadelenin her birinden bir cümle söylesen zaten insanı yoruyor. Bugün işiyle iştigal edene biz ne diyoruz, kime ne diyoruz? Şimdi Eskişehir Belediyesi var CHP'li, ben onlara sen terörist aldın mı diyorum, demiyorum. Böyle birçok belediyeleri var." diye konuştu.

(AA)

