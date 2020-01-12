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  4. Bakan Varank, gece kayağı yaptı, herkesi Ergan'a davet etti

Bakan Varank, gece kayağı yaptı, herkesi Ergan'a davet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzincan’daki Ergan Kayak Merkezi’nde, hava karardıktan sonra, ışıklandırılan pistte kayak yaptı.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzincan’daki Ergan Kayak Merkezi’nde, hava karardıktan sonra, ışıklandırılan pistte kayak yaptı. Hayatında ikinci kez kaydığını belirten Bakan Varank, "Türkiye’nin en güzel kayak pistlerinden bir tanesi Erzincan’da. Tüm Türkiye’yi Erzincan’a davet ediyorum" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzincan'da düzenlenen toplantıda iş adamları ve sanayicilerle buluştuktan sonra Ergan Kayak Merkezi’ne geçti. Akşam yemeğinin ardından Bakan Varank, kayak kıyafetlerini giyerek beraberindekilerle önce kar motoruna bindi. Daha sonra piste çıkan Bakan Varank, gece kayağı yaptı.
İlk kez Sarıkamış’ta kayak yaptığını, Erzincan’da da ikinci kez kayak yapma fırsatı bulduğunu söyleyen Bakan Varank, "Burası can Erzincan’ımızın Ergan Dağı. Türkiye’nin en güzel kayak pistlerinden bir tanesi burada. 15 kilometrelik pistlere sahip. Aynı zaman da gece aydınlatmasına sahip. Gece şu an da saat 11.00'e yaklaşıyor. Bu saatte vatandaşlarımız kayak yapıyor. Bugün Erzincan’ımıza bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Vekillerimiz ve valimiz dediler ki; 'Sayın Bakanım eğer pistimizde bir kaymayı denerseniz biz şehrimizi kayak açısından da tüm Türkiye’ye hatta dünyaya tanıtmak istiyoruz. Siz bu kayağı yaparsanız gündem olabiliriz'" diye konuştu.
'ERZİNCAN İÇİN KENDİMİ FEDA ETTİM'
Tüm Türkiye'yi Erzincan'a davet eden Bakan Varank, "Hayatımda ikinci defa ayağıma kayak takıyorum. Erzincan için kendimi feda ettim. Yukarısı benim açımdan biraz dik olduğu için biraz aşağı taraflardan çok dik olmayan yerlerden kaymış oldum. Ben Erzincan’ımızın bu özelliğini bilmiyordum, bugün itibariyle bunu da öğrenmiş oldum. Havaalanına 12 dakika mesafede, Türkiye’nin en güzel kayak pistlerinden bir tanesi Erzincan’da. Ben bütün vatandaşlarımızı, tüm Türkiye’yi Erzincan’a davet ediyorum. Gelsinler, hem bu şehrin güzel kültüründen faydalansınlar, hem böyle bir merakları varsa turizm ile ilgili burayı kullanabilirler. Kayak için burayı kullanabilirler."
Bakan Varank, 'Nasıl heyecanlandınız mı? sorusuna ise "Dediğim gibi ilk defa Sarıkamış’ta 15 dakika ayağıma kayakları almıştım. İkinci defa bunu yapıyorum. Hocamız sağ olsun, burada bana yardımcı olmaya çalıştı. Biraz heyecanlandım. Çünkü yukarı taraf benim için oldukça dikti, ama aşağı tarafta kendi cesaretimi topladım. Erzincan için bu denemeyi yapmış olduk. Bütün bakanlarımıza tavsiye de bulunuyorum. Erzincan bizim göz bebeğimiz. Gelsinler bunu da denesinler. Bu adrenalini yaşasınlar" sözleriyle cevap verdi.
Geceyi Erzincan'da geçiren Bakan Varank, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gümüşhane'ye gitti.

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