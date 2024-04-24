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  4. Bakan Yerlikaya duyurdu! 11 ilde ‘Sibergöz-34’ operasyonu

Bakan Yerlikaya duyurdu! 11 ilde ‘Sibergöz-34’ operasyonu

24.04.2024 08:14
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen şahıslara yönelik “Sibergöz-34” operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 11 ilde ‘Sibergöz-34’ operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, Adana, İstanbul, Samsun, Gaziantep, Mersin, İzmir, Denizli, Düzce, Ordu ve Bursa’da nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen şahıslara yönelik “Sibergöz-34” operasyonları düzenlendi.

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Şüpheli şahısların Facebook Marketplace isimli e-ticaret platformundan “Konteyner, Elektrikli Araba vb.” ilanı verdikleri, iletişime geçtikleri vatandaşlardan “ürün bedeli” adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

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47 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlarda 47 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyale ise el konuldu.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Ali Yerlikaya operasyon
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