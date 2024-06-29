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Bakanlar Kurulu'ndaki 'istifa' iddiaları sonrası gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti! Değişiklik yaşanmadı...

29.06.2024 07:28
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Bakanlar Kurulu’nda değişiklik yaşanacağı haberleri Ankara kulislerine bomba gibi düştü. İstifalarla ilgili ilk haber Fahrettin Koca hakkında gelmişti. Ardından dün gece birkaç bakanın da daha görevden alınabileceği iddiaları ortaya atılarak kararın bu gece yayımlanacak olan Resmi Gazete’de duyurulacağı öne sürüldü. Söz konusu Bakanlar Kurulu’ndaki revizyon iddialarının ardından herkesin gözü Resmi Gazete’ye çevrilmişti ancak Kabinede şu an için bir değişikliğe gidilmedi.

Bakanlar Kurulu'ndaki 'istifa' iddiaları sonrası gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti! Değişiklik yaşanmadı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa edip etmediği tartışılırken istifa eden bakanların sayısının üç olduğu iddia edildi öğrendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da istifa ettiği bilgileri Ankara kulislerine bomba gibi düştü ancak açıklanan resmi gazetede görevden alınan bakan yer almadı.

RESMİ GAZETE YAYINLANDI

Resmi Gazete yayımlandı. Haber sitelerinde ve sosyal medyada birçok bakanın ismi yazıldı. Bu gelişmelerin ardından yayınlanan resmi gazetede kabinede değişiklik yer almadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğuna dair söylentilerin sesleri Ankara'nın siyaset koridorlarında yükseldi. İddia Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşerken Odatv'de yer alan iddiaya göre, Fahrettin Koca'nın yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu iddia edildi.

HERKES RESMİ GAZETE’Yİ BEKLİYORDU AMA…

Bakanların görevden alınacağına yönelik kararın gece yarısında açıklanacak bir kararnameyle duyurulabileceği iddia ediliyordu ancak bu gece yayımlanan Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu’nda herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

KARAR PAZAR GÜNÜNE Mİ KALDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Koca’nın ayrılığını da içeren bakan değişikliklerini pazar günü kamp bitiminde yapabileceği öğrenildi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Express


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