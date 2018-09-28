BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Kafkasların Geleceği İçin Stratejik Düşünce Çalıştayı"nda, Kafkasya bölgesinin başlıca problemlerinin bölgenin terör merkezi gibi lanse edilmesi, bölgecilik, sınır problemleri, çatışmalar ve eğitim sorunu olduğu gösterildi. Stratejik Düșünce Enstitüsü (SDE), Türk Tarih Kurumu (TTK) iș birliği ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (AMİA) Tarih Enstitüsünün desteğiyle düzenlenen çalıştayda başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere 8 ülkeden akademisyen, siyasetçi, diplomat, asker, gazeteci ve uzmanlar Kafkasya'nın sorunlarıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Rusya Federasyonu Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti Ulusal Politika, Dış ilişkiler, Basın ve Enformasyon Bakanı Cambulat Umarov, terör sorununa dikkat çekerek, örgütlerden birine "İslam devleti" denilmesinin doğru olmadığını söyledi. Bahsedilen terör örgütünün "İslam devleti" değil, "iblis devleti" olduğunu vurgulayan Umarov, hem terör ve hem de diğer sorunların eğitim yoluyla çözülebileceğini belirtti.

Eski milletvekili Vahit Erdem ise Sovyetlerin dağılmasının ardından 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan iki kutuplu sistemin yıkıldığını, dünya güvenlik sisteminin çöktüğünü, yerine yeni bir sistemin kurulamadığını söyledi. Etnik, dini ve mezhepçi farklılıkların teşvik edildiğini dile getiren Erdem, "Bu teşvikten en büyük zararı Ortadoğu ve Kafkaslar gördü. Bazı devletler dünya hukuk sistemini ihlal etmeye başladı. Ülkelerin egemenliğine, sınırlarına ve iç işlerine karışmamak gibi temel prensipler ihlal edildi. Şimdi Kafkasya bölgesindeki ülkelerin kendilerine büyük rol düşüyor. Hepsinin samimi olması ve çatışmaların kendileri için zararlı olduğunun farkına varmaları lazım. Çünkü halkların huzuru barışın tesisiyle olur. Kafkasya'daki sorunların barış ve uyum içerisinde çözülmesi lazım. Bölge ülkeleri dışarının tesiri altında kalırsa bu çözümler imkansız hale gelir." değerlendirmesinde bulundu. Eğitim sorununa da dikkat çeken Erdem, "Halkı Müslüman olan ülkeler eğitim problemini henüz çözmüş değil. Düşünen, akılcı, İslam'ın ahlak sistemiyle bağdaşan ama aynı zamanda sorgulayan, farkındalığı yüksek bir gençlik yetiştirmemiz lazım." dedi.