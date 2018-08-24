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Balayında kocasının sırtına oturdu!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 24.08.2018 07:35 | Son Güncelleme

'House of Cards' dizinin yıldızı 52 yaşındaki Robin Wright, 32 yaşındaki eşi Clement Giraudet ile romantik dakikalar geçirdi.

Fransa'da evlenen ikilinin balayında oldukça keyifli vakit geçirdikleri görüldü.

Balayında kocasının sırtına oturdu!

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Ünlü oyuncu Robin Wright, kısa bir süre önce evlendiği kocasıyla çıktığı Avrupa tatilini sürdürüyor. Daha önce İtalya'da objektiflere takılan çift, şimdi de İspanya'da görüntülendi.
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'House of Cards' dizinin yıldızı Robin Wright (52), halkla ilişkiler uzmanı sevgilisi Clement Giraudet (32) ile Fransa'da dünya evine girmiş, geçtiğimiz hafta üçüncü kez evlenen ABD'li aktrisin düğünü basına kapalı gerçekleşmişti.
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Wright, kendinden 20 yaş küçük yeni kocasıyla İspanya'nın sakinliğiyle meşhur gözde adalarından Formentera'da meraklı bakışlardan uzak bir balayının keyfini sürüyor.
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Fotoğraflarda ünlü oyuncunun telefonuyla ilgilenmeye, kitap okumaya çalışan kocasını pek de rahat bırakmadığı görülüyor.
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52 yaşındaki Robin Wright'ın toz pembe bikinisi ve yaşına oranla kusursuz fiziği de dikkat çeken detaylar arasında.
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Anahtar Kelimeler:
balayı Robin Wright

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