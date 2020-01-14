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  4. Balık fiyatını yükselten esnafa kızan belediye tanzim satışına başladı

Balık fiyatını yükselten esnafa kızan belediye tanzim satışına başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 19:53 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesindeki tek balıkçı esnafının balık fiyatlarını yükseltmesi sonucunda Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, halkın talebi üzerine tanzim satış noktası kurdu.

Emirdağ ilçesinde bir esnaf Afyonkarahisar’da kilosu 10 liraya satılan hamsiyi tekel olduğu iddiasıyla 35 liraya kadar yükseltince belediye yetkilileri esnafı uyardı.

İlçedeki tek satıcı olması dolayısıyla uyarılara aldırış etmeyen esnafa gerekli cevabı da yine belediye verdi. Vatandaşlardan Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’ya gelen tanzim satış noktası talepleri üzerine harekete geçildi. Kısa sürede ilçede tanzim satış noktası kuruldu.

"HEM FAHİŞ FİYATA SATILIYOR HEM DE ERDOĞAN'I HEDEF GÖSTERİYOR"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulanan Başkan Koyuncu, “Ben bu ilçede halkı temsil ediyorum. Halk benden ne talep ediyorsa, kanunların izin verdiği çerçevede gerekeni yapmakla mükellefim, halk beni bu yüzden seçti. Uzun süredir esnafımızı uyardık. Geliş fiyatı ve satış fiyatı arasındaki fark yüzde 350’yi geçince gereken adımları atmak durumunda kaldık. Kaldı ki satış fiyatı üzerinden AK Parti’yi hedef alan ve gerekçesini de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olarak gösteren ve halkı bunun üzerinden galeyana getirmek isteyen bu esnafımıza cevabı tanzim satış noktası kurarak verdik. Afyonkarahisar’da 10 liraya satılan hamsiyi Emirdağ’da kasıtlı olarak, yüksek kar amacıyla, adeta Emirdağ halkının cebindeki paraya göz dikercesine 35 liraya çıkarırsanız gereğini yaparız. Burada kötü niyet var, ark niyet var. İlçedeki tek esnaf olması biraz da kişinin niyetini ortaya çıkarıyor. Afyonkarahisar’daki esnafımız 10 liraya sattığı balıktan kar ediyor da siz nasıl edemiyorsunuz. Ben buna anlam veremiyorum. O yüzden belediye olarak gerekeni yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ben Emirdağ halkını bir kişinin insafına bırakmam. Kimse ucuz hesaplar içine girmesin. Emirdağ için el ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz. İlçemizin bütün eksikliklerini bugüne kadar nasıl giderdiysek bundan sonra da gidereceğiz” dedi.

"KİM HALKI EZMEYE KALKARSA KARŞISINDA BİZİ BULUR"

Günde yaklaşık 5 ton balık satıldığını kaydeden Koyuncu son olarak, “Tanzim satış noktamıza vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Herkesten Allah razı olsun. Halktan büyük talep var, hatta talepleri yetiştiremiyoruz. Bundan sonra ilçemde kim tekelcilik yapıp halkı ezmeye kalkarsa karşısında bizi bulur” ifadelerine yer verdi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Serkan Koyuncu Emirdağ tanzim satış

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ezdırme halkını sende baz cezayı kapattır bak zamcıları yaparlarmı
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