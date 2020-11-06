Balık kokusu nasıl geçer? Evde balık kokusu nasıl geçer? - Balık kokusu nasıl gider?

Evde balık pişirmek özellikle balıkseverler için adeta bir tutku olsa da balık kokusu pek çok insan için kabustur. Pencereleri açarak ya da oda parfümü sıkarak üstesinden gelemeyeceğiniz bu kokudan bazı ipuçları ile kurtulabilirsiniz. Balık kokusu evden nasıl çıkar merak ediyorsanız, aradığınız tüm cevapları yazımızda bulabilirsiniz. Balığın Faydaları Nelerdir?

Günlük hayatımızda almamız gereken vitaminin büyük bir kısmını karşılayan balık, hem yetişkinler hem de çocuklar için çok güçlü besin değeri olan bir gıdadır. Bu sebeple de balık sezonu açıldığında onu haftada en az iki - üç gün sofralarımızdan eksik etmemiz gerekir. Öncelikle balığın faydalarını kısaca hatırlayalım: Bağışıklık sistemimizi korur.

Omega 3 deposudur.

Zeka gelişimimize fayda sağlar.

Kalp sağlığımızı korur.

Kemiklerimizi güçlendirir.

Diyabet riskini azaltır.

Eklem ağrılarına iyi gelir.

Alzheimer olma riskimizi azaltmaya yardımcı olur.

Hücrelerimizi onarır.

Depresyondan korur. Kısaca özetlersek balığın her derde deva bir besin olduğunu söyleyebiliriz. Faydaları saymakla bitmez. Balık hepimizin çok sevdiği ve çok tükettiği bir besindir ama evde balık pişirmenin tek kötü tarafı balık pişirdikten sonra etrafa yayılan kokunun bir türlü çıkmıyor oluşurdur. Çoğu zaman pencereleri açarak evi havalandırmaya çalışsak ve oda spreylerini kullanarak geçeceğini düşünsek de bunları yapmamızın ne yazık ki pek etkisi olmaz. Oldukça rahatsızlık veren ve her yere sinen bu kokudan kurtulmanız için size vereceğimiz hızlı ve pratif tüyolar artık balık pişirmenize engel olmayacak. İşte balık yemekten ve pişirmekten çekinmek zorunda kalmayacağınız, balik kokusu derdine son verecek mucizevi yöntemler...

Evde Balık Kokusunu Geçirmek İçin 10 Yöntem Balik kokusu nasil cikar merak edenler için evde kullanabileceğiniz ve işinize yarayacak bazı yöntemler olduğundan bahsetmiştik. Gelin birlikte bu yöntemlere bakalım. 1. Odaların kapısını kapatın ve pencereleri açın.

Evet yanlış duymadınız. Balık pişirmeye başlamadan önce ilk yapmanız gereken şey balığı pişireceğiniz odanın kapısını kapatmak ve gerekmedikçe açmamak olacak. Çünkü diğer odalara koku geçişini sağlamış olursunuz. Pencereleri de işlem bitene kadar balığın kokusunu önlemek ve gelen kokunun dışarıya yayılmasını sağlamak için açık tutmalısınız. 2. Ayrı bir tencerede sirkeli su kaynatmalısınız.

Balığı tavada kızartırken veya fırında pişirirken ayrı bir tencerenin içine bir miktar elma veya üzüm sirkesi koymalısınız. Ardından bu sirkeli su karışımını balık pişirme işleminiz bitene kadar kaynatmalısınız. Hatta daha iyi bir sonuç almak istiyorsanız sirkeli su karışımını balık pişirdikten sonra da bir süre kaynatarak kokuyu tamamen gidermiş olursunuz. Yaptığınız bu işlem istenmeyen balık kokusunun gitmesini sağlayacak.

3. Bir tencerenin içine limon suyu, defne yaprağı, çubuk tarçın ve karanfil koyup kaynatın.

Balığı kızartma veya pişirme işleminiz bittiyse kokudan kurtulmanız için bir diğer çözüm ise limon suyu, defne yaprağı, çubuk tarçın ve karanfili su dolu bir tencerenin içine atıp kaynatmak. Bu işlem sırasında balık kokusunun yerini limon, tarçın, karanfil ve defne yaprağının aromalı kokusu alacaktır. Bu aromalı koku sayesinde istenmeyen balık kokusundan evde rahatça kurtulabilirsiniz. 4. Balık kokusu vanilya ile nasıl geçer merak ediyorsanız balık pişirme işleminden sonra tencerede vanilya kaynatın.

Balık pişirdikten sonra yine yapmanız gereken şey kaynayan suyu bir tencereye boşaltmak ve içine dilediğiniz miktarda vanilya atmaktır. Vanilya aroması yüksek, hoş kokulu bir bitkidir. Balık kokusu yerine tercih edebileceğiniz bir ağır koku olup balık kokusunu gidermede en etkili çözümlerden biridir. Bu yüzden vanilyayı kullanmak en doğru tercihtir. Bu sayede mutfağınız mis gibi vanilya kokacaktır. 5. Kızartma tavasının içerisine birkaç dal maydanoz ve taze nane koyun.

Sizden yapmanızı istediğimiz bu işlem tam da balığınızı pişirirken olacak. Nasıl mı? Çok basit. Balığınızı kızartma tavasına atarken aynı anda kızartma tavasının içerisine istediğiniz miktarda taze nane ve maydanoz dalı atarak bu balık kokusundan pratik ve kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz. Dilerseniz sadece taze nane ya da sadece maydanoz kullanabilirsiniz ama iki ürünü birden kullanmanız istenmeyen balık kokusunun daha güçlü bir şekilde giderilmesi sağlar.

6. Bir tava ya da tencere içerisinde toz şeker eritin.

Balık pişirirken bir yandan da küçük bir tava ya da tencerede içerisinde toz şeker eritmelisiniz. Bu işlem de diğer söylediğimiz işlemler kadar basit. İhtiyacınız olan tek şey toz şeker ve bir tencere. Balık pişirme işlemi sırasında bir miktar toz şekeri eriterek balığın istenmeyen kokusundan rahat bir şekilde kurtulacaksınız ve toz şekerin güzel kokusu tüm odayı saracak. 7. Boş bir tavanın içerisinde limon kabukları yakın.

Boş bir tavanın içerisine bir miktar yağ koyun ve işinize yaramayan limon kabuklarını içine atın. Balık pişirme işleminiz boyunca limon kabuklarını tavanın içerisinde yakın. Bu limon kabuğu yakma işleminin verdiği güçlü ve ağır koku sayesinde balık kokusu etkisiz hale getirir. 8. Kuru çayı tavada kavurun.

Balık kokusundan kurtulmak için bir etkili çözüm de kuru siyah çaydır. Yapmanız gereken şey elinize bir tava almak ve içine bir miktar kuru çayı olduğu gibi koymak. Bu işlemi gerçekleştirirken dikkat etmeniz gereken tek şey ise yanmayacak bir tava kullanmak olacak. Bu sayede istenmeyen balık kokusundan kurulmuş olacaksınız.