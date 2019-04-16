HABER

Balıkçı gibi davranarak kaçak kazı şüphelilerini yakaladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 21:18 | Son Güncelleme

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kaçak kazı yapan 8 şüpheli, dalgıç kıyafetiyle zıpkınla balık avlıyormuş gibi davranan polislerin de katıldığı operasyonla gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde kaçak kazı yapan 8 şüpheli, dalgıç kıyafetiyle zıpkınla balık avlıyormuş gibi davranan polislerin de katıldığı operasyonla suç üstü yakaladı.

Pullu-2 Mesire Alanı Dikilitaş mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşılması üzerine iki polis, kazı alanını tespit etmek için dalgıç kıyafeti giyip, zıpkınla balık avlıyormuş gibi davranarak denize girdi.

Denizde bir süre yüzen polisler, kaçak kazının yapıldığı noktayı belirledikten sonra zanlıları gözlemeye başladı.

Kazı yapan şüphelileri tespit eden ekipler, Bozyazı Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin de desteğiyle F.Y. (26), F.Y. (33), M.A. (19), T.D. (20), H.Y. (17), C.A. (33), M.A. (33) ve M.S.Y'yi (51) suçüstü yakaladı.

Bölgedeki aramada, 2 delme aleti ile birer jenaretör, kürek, kova, merdiven, halat, çekiç, murç ve hortum ele geçirildi.

F.Y'nin evinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız pompalı tüfek bulundu.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde depremElazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
SİHA ilk test uçuşunu yaptıSİHA ilk test uçuşunu yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bozyazı kaçak kazı Mersin

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

AK Parti'den mazbata itirazı

AK Parti'den mazbata itirazı

15 bin TL maaş! Elektrik, su bedava

15 bin TL maaş! Elektrik, su bedava

Damat adayından itiraf geldi...

Damat adayından itiraf geldi...

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

AK Parti olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya verdi

AK Parti olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya verdi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

SİHA ilk test uçuşunu yaptı!

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde

Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Esenyurt'ta korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Esenyurt'ata korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.