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Balıkesir'de feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

12.02.2024 10:30 | Son Güncelleme:
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Balıkesir'de feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Ö.K. yönetimindeki yolcu otobüsü, Çanakkale-İzmir kara yolu Kızılay Sanayi Döner Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Araca arkasından gelen otomobilin de çarptığı kazada, otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 19'unun ayakta tedavi edildiği, otomobildeki kişilerin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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AABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir yolcu otobüsü kaza
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