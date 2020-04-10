Balıkesir'deki turistik ilçelerde haftasonu yasağı

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve dünya sağlık örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Corona Virüsü salgınından vatandaşların korunması için önlemler artırılıyor.

Yazlıkçılar nedeniyle yoğunluğun oluşturduğu Edremit Körfezi'nde bulunan turistik ilçelere özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı.

Konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi ile Balıkesir ilimizde uygulanmak üzere gönderilen talimatlar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 72. Maddesi gereği ek kararlar alınmıştır. Bu günden itibaren, 11 Nisan Cumartesi ve 12 Nisan Pazar günleri Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde yaşayan/ bulunan tüm vatandaşlarımız (ikamet edenler) hariç belirtilen ilçelerimize İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına göre özel araçlarla giriş ve çıkışlar geçici olarak yasaklanmıştır. Bu ilçelerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilçelerinde kalmaları esas olacaktır. Bu ilçelerimizde belirtilen durumlarda giriş/çıkışlara izin verilecektir.