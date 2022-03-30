Balıkesir, Tekirdağ ve Muğla iftar vakti ne zaman? Tekirdağ, Muğla ve Balıkesir sahur vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri

Ramazan ayı yaklaşırken Tekirdağ, Muğla ve Balıkesir'de ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilecek. Peki Tekirdağ, Muğla ve Balıkesir'de iftar vakti ne zaman?

TEKİRDAĞ, MUĞLA VE BALIKESİR İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Tekirdağ, Muğla ve Balıkesir'de ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılırken, son iftar ise 1 Mayıs'ta yapılacak.

TEKİRDAĞ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

MUĞLA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

BALIKESİR 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:







