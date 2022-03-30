HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Balıkesir, Tekirdağ ve Muğla iftar vakti ne zaman? Tekirdağ, Muğla ve Balıkesir sahur vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri

Balıkesir, Tekirdağ ve Muğla iftar vakti ne zaman? Tekirdağ, Muğla ve Balıkesir sahur vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri

30.03.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı yaklaşırken Balıkesir, Tekirdağ ve Muğla'nın iftar ve sahur vakitlerinin ne zaman olduğu merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre iftar, imsak ve sahur saatleri de belli oldu. Peki Balıkesir, Tekirdağ ve Muğla iftar vakti ne zaman? Tekirdağ, Muğla ve Balıkesir sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Ramazan ayı iftar ve sahur vakitleri...

Balıkesir, Tekirdağ ve Muğla iftar vakti ne zaman? Tekirdağ, Muğla ve Balıkesir sahur vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri

Ramazan ayı yaklaşırken Tekirdağ, Muğla ve Balıkesir'de ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilecek. Peki Tekirdağ, Muğla ve Balıkesir'de iftar vakti ne zaman?

TEKİRDAĞ, MUĞLA VE BALIKESİR İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Tekirdağ, Muğla ve Balıkesir'de ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılırken, son iftar ise 1 Mayıs'ta yapılacak.

TEKİRDAĞ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

MUĞLA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

BALIKESİR 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:

ramaza


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van, Aydın ve Denizli iftar vakti ne zaman?Van, Aydın ve Denizli iftar vakti ne zaman?
Bakan Dönmez duyurdu! Karadeniz gazı...Bakan Dönmez duyurdu! Karadeniz gazı...
Son dakika: İstanbul'daki Ukrayna - Rusya görüşmesinden sonra ilk açıklama! 'Garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında Türkiye var'Son dakika: İstanbul'daki Ukrayna - Rusya görüşmesinden sonra ilk açıklama! 'Garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında Türkiye var'
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Muğla Tekirdağ Ramazan iftar

En Çok Okunan Haberler

Emlak vergisi istisnasında flaş detay! Geriye dönük 5 yıl...

Emlak vergisi istisnasında flaş detay! Geriye dönük 5 yıl...

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gözüküyor hanımefendi'

Süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gözüküyor hanımefendi'

‘Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik’

‘Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik’

3600 ek göstergede tarih belli oldu

3600 ek göstergede tarih belli oldu

Altın ve dolar tepetaklak oldu!

Altın ve dolar tepetaklak oldu!

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kalıpları altüst etti! “Büyük bedenim hem de vücut kıllarımı...”

Kalıpları altüst etti! “Büyük bedenim hem de vücut kıllarımı...”

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.