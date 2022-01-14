HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sedefnur Çağlar ile ilgili dikkat çeken detay! Polis sevgilisi Ahmet Ata uyuşturucu kullandığı için evlenmek istememiş

Sedefnur Çağlar ile ilgili dikkat çeken detay! Polis sevgilisi Ahmet Ata uyuşturucu kullandığı için evlenmek istememiş

14.01.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de, polis memuru erkek arkadaşıyla misafirliğe gittiği 7’nci kattaki evde balkondan düşen üniversiteli Sedefnur Çağlar'ın (23) tedavisi yoğun bakımda devam ederken, arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı. Arkadaşları, Sedefnur'un, kendisiyle evlenmek isteyen Ahmet Ata’nın bu teklifini uyuşturucu kullanması nedeniyle kabul etmediğini söyledi. Ahmet Ata ise ifadesinde, kendisi uyurken Sedefnur'un cep telefonuna baktığını ve kendisini aldattığını anlayınca tepki gösterdiğini söyledi.

Sedefnur Çağlar ile ilgili dikkat çeken detay! Polis sevgilisi Ahmet Ata uyuşturucu kullandığı için evlenmek istememiş

Kocaeli'de, polis memuru erkek arkadaşıyla misafirliğe gittiği 7’nci kattaki evde balkondan düşen üniversiteli Sedefnur Çağlar'ın (23) tedavisi yoğun bakımda devam ederken, arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı. Arkadaşları, Sedefnur'un, kendisiyle evlenmek isteyen Ahmet Ata’nın bu teklifini uyuşturucu kullanması nedeniyle kabul etmediğini söyledi. Sedefnur'un, incelenen günlüğünde ise Ahmet Ata'nın kendisini değersiz hissettirdiğini, bu nedenle mutsuz ve yalnız olduğunu yazdığı ortaya çıktı.

Olay, pazar günü Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ata, O.Ç. ve E.Ş. ise gözaltına alındı. E.Ş., emniyetteki ifadesinin ardından, O.Ç. ise savcılıkta ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Ahmet Ata ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

a2d2536c80c59ab2876132df4e1c0d21

ALDATTIĞINI ÖĞRENMİŞ

Alınan numunelerde uyuşturucu kullandığı belirlenen Ahmet Ata, ifadesinde, Sedefnur Çağlar ile 2 yıl önce tanıştıklarını, bu süreçte kız arkadaşının 2 kez intihar girişiminde bulunduğunu, polis arkadaşlarının evinde alkol alıp eğlendiklerini belirterek, kendisinin uyurken Sedefnur'un cep telefonuna baktığını ve kendisini aldattığını anlayınca tepki gösterdiğini söyledi. Ahmet Ata, Sedefnur'un "Nasıl böyle bir şey yaparsın?" diyerek göğsüne ve omuzlarına vurduğunu, kendisinin tepki vermediğini sonra hızlıca balkona giderek, aşağı atladığını öne sürdü.

a3a3957e521f4351557eed93fb08609b

AHMET ATA'NIN ÖFKE KONTROLÜ PROBLEMİ VARMIŞ

Entübe edilen Sedefnur'un yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken, soruşturma kapsamında arkadaşlarının da ifadeleri alındı. Arkadaşları, Ahmet Ata'nın Sedefnur ile evlenmek istediğini ve sık sık bunu dile getirdiğini belirterek, Sedefnur'un da Ata'nın uyuşturucu kullanması nedeniyle evlenmek istemediğini söyledi. Ayrıca Ahmet Ata'nın öfke kontrolü sorunu yaşadığını, çiftin evlilik konusunda da sık sık tartıştıklarını dile getirdi.

7533a822f71306a7010c33fb450681f1

GÜNLÜĞÜNE SEVGİLİSİNİN DEĞERSİZ HİSSETTİRDİĞİNİ YAZMIŞ

Öte yandan polis, Sedefnur'un evinde bulunan günlüğünü incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderdi. 70 sayfalık günlüğün genelinde Sedefnur'un, karamsar tablo çizdiği belirtilirken, alacağı kararlarla ailesini üzmek istemediğini ve annesini çok sevdiğini yazdığı öğrenildi. Sedefnur'un, Ahmet Ata'nın kendisini değersiz hissettirdiğini, bu nedenle mutsuz ve yalnız olduğunu yazdığı da ortaya çıktı. Sedefnur'un ayrıca bir miktar kredi çektiği ve bu parayı Ahmet Ata'ya vermiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

9e069035649c375bb014c12a3c3f8ee9

CEP TELEFONLARI İNCELENİYOR

Sedefnur’un düştüğü yerin yaklaşık 5 metre uzağında bulunan cep telefonu ve polis memuru Ahmet Ata’nın cep telefonu da incelemeye alındı. Soruşturma devam ediyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
İntihar etmişti! Aleyna'nın bir sayfalık yazısı ortaya çıktıİntihar etmişti! Aleyna'nın bir sayfalık yazısı ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
İntihar Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Cinsel ilişki sonrası yürümekte zorlanınca soluğu hastanede aldı

Cinsel ilişki sonrası yürümekte zorlanınca soluğu hastanede aldı

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Doğum yapan annenin yaşadıkları inanılmaz! İkinci bebeği kayıp…

Doğum yapan annenin yaşadıkları inanılmaz! İkinci bebeği kayıp…

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.