Bu da kim böyle! MasterChef Türkiye'nin Eren'ini sakalsız görenler şoke oldu

MasterChef Türkiye'ye hızıyla damga vuran ve ana kadroya girmeye hak kazanan Eren Kaşıkçı'nın yıllar önceki görüntüsü hayrete düşürdü. Kızıl sakallarıyla akıllara kazınan 32 yaşındaki yarışmacının sakalsız halini görenler, Kaşıkçı'yı tanıyamadı. İşte Eren Kaşıkçı'nın sakalsız hali:
Aslen Tokatlı olan yarışmacı, MasterChef Türkiye 2021'de İmroz Kuzusu yaparak, jüri üyelerini etkilemiş ve MasterChef yolculuğuna başlamıştı.
Yarışmaya eşinin ısrarları sonucu katılan 32 yaşındaki yarışmacı, kariyerinin başlarında İstanbul'da yaşarken, sonradan Gökçeada'ya taşındı.
Evli ve 1 çocuk babası olan yarışmacı, bir sörf otelinde şeflik yapıyor.
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