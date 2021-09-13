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  4. Bu da kim böyle! MasterChef Türkiye'nin Eren'ini sakalsız görenler şoke oldu

Bu da kim böyle! MasterChef Türkiye'nin Eren'ini sakalsız görenler şoke oldu

13.09.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021 ana kadrosunda yer alan yetenekli yarışmaçı Eren Kaşıkçı'nın eski halini görenler gözlerine inanamadı. Yarışmaya kızıl sakallarıyla damga vuran Kaşıkçı'nın sakalsız hali, sevenlerini şoke etti.

Bu da kim böyle! MasterChef Türkiye'nin Eren'ini sakalsız görenler şoke oldu

MasterChef Türkiye'ye hızıyla damga vuran ve ana kadroya girmeye hak kazanan Eren Kaşıkçı'nın yıllar önceki görüntüsü hayrete düşürdü. Kızıl sakallarıyla akıllara kazınan 32 yaşındaki yarışmacının sakalsız halini görenler, Kaşıkçı'yı tanıyamadı. İşte Eren Kaşıkçı'nın sakalsız hali:

Bambaşka biri! MasterChef Türkiye'nin Eren'ini sakalsız görenler şoke oldu

Bambaşka biri! MasterChef Türkiye'nin Eren'ini sakalsız görenler şoke oldu

Bambaşka biri! MasterChef Türkiye'nin Eren'ini sakalsız görenler şoke oldu

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Aslen Tokatlı olan yarışmacı, MasterChef Türkiye 2021'de İmroz Kuzusu yaparak, jüri üyelerini etkilemiş ve MasterChef yolculuğuna başlamıştı.

Bambaşka biri! MasterChef Türkiye'nin Eren'ini sakalsız görenler şoke oldu

Yarışmaya eşinin ısrarları sonucu katılan 32 yaşındaki yarışmacı, kariyerinin başlarında İstanbul'da yaşarken, sonradan Gökçeada'ya taşındı.

Bambaşka biri! MasterChef Türkiye'nin Eren'ini sakalsız görenler şoke oldu

Evli ve 1 çocuk babası olan yarışmacı, bir sörf otelinde şeflik yapıyor.

Bambaşka biri! MasterChef Türkiye'nin Eren'ini sakalsız görenler şoke oldu


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Mehmet Yalçınkaya Acun Ilıcalı Danilo Zanna Masterchef
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