'Muhalif partiye oy veren kadına toplu tecavüz' iddiası

Muhalif Bangladeş Milliyetçi Partisi'ne oy verdiğini söyleyen 4 çocuk annesi 35 yaşındaki kadın, geçen hafta Pazar günü yapılan seçimin ardından, Noakhali bölgesindeki evlerine giderken bir grup erkeğin gece yarısı yollarını kestiğini söyledi.

Yerel medyaya konuşan kadın, özellikle iktidar partisi Avami Birliği'nin bölge temsilcisi Ruhul Amin'i öfkelendirdiğini ve Amin'in daha sonra diğerlerini çağırarak kadına saldırmaları talimatını verdiğini anlattı.

Kadının eşi de zanlıların kendisini ve 4 çocuklarını bağlayarak, cinsel saldırıda bulunduklarını öne sürüyor.

Seçimleri açık farkla kazanan Avami Birliği, Ruhul Amin'e yönelik iddiaları reddetse de Amin'i ihraç etti.

Bangladeş Milliyetçi Partisi'den Mirza Fakhrul İslam Alamgir ise "Seçim öncesi ve sonrası sayısız lider ve aktivist saldırılarda yaralandı. 4 çocuk annesi bir kadına bile vahşice toplu tecavüz ettiler" dedi.

SEÇİM SONRASI ÇATIŞMALARDA 17 KİŞİ ÖLDÜ

Seçim gecesi yaşananlar Bangladeş'te protestoları tetiklemiş, sosyal medyada da tepki mesajları atılmıştı.

Muhalif partiler başkent Dakka'da ve Noakhali'de protesto gösterileri düzenlemişlerdi.

Avami Birliği'nin ve muhaliflerin destekçileri arasında çıkan çatışmalarda 17 kişi ölmüştü.

Muhalifler iktidara özür dilemesi çağrısında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler de Cuma günü, seçimler sonrası muhaliflere yönelik saldırılardan kaygı duyduğunu açıklamıştı.

