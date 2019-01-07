TREND

'Muhalif partiye oy veren kadına toplu tecavüz' iddiası

BBC BBC
07.01.2019 10:02 | Son Güncelleme

Bangladeş'te bir kadın, muhalif bir partiye oy verdiği gerekçesiyle aralarında iktidar partisi bölge temsilcisinin de bulunduğu bir grup erkeğin toplu tecavüzüne uğradığını iddia etti. 7 kişi gözaltına alındı. Zanlılar suçlamaları reddediyor.

'Muhalif partiye oy veren kadına toplu tecavüz' iddiası

Muhalif Bangladeş Milliyetçi Partisi'ne oy verdiğini söyleyen 4 çocuk annesi 35 yaşındaki kadın, geçen hafta Pazar günü yapılan seçimin ardından, Noakhali bölgesindeki evlerine giderken bir grup erkeğin gece yarısı yollarını kestiğini söyledi.

Yerel medyaya konuşan kadın, özellikle iktidar partisi Avami Birliği'nin bölge temsilcisi Ruhul Amin'i öfkelendirdiğini ve Amin'in daha sonra diğerlerini çağırarak kadına saldırmaları talimatını verdiğini anlattı.

Kadının eşi de zanlıların kendisini ve 4 çocuklarını bağlayarak, cinsel saldırıda bulunduklarını öne sürüyor.

Seçimleri açık farkla kazanan Avami Birliği, Ruhul Amin'e yönelik iddiaları reddetse de Amin'i ihraç etti.

Bangladeş Milliyetçi Partisi'den Mirza Fakhrul İslam Alamgir ise "Seçim öncesi ve sonrası sayısız lider ve aktivist saldırılarda yaralandı. 4 çocuk annesi bir kadına bile vahşice toplu tecavüz ettiler" dedi.

SEÇİM SONRASI ÇATIŞMALARDA 17 KİŞİ ÖLDÜ

Seçim gecesi yaşananlar Bangladeş'te protestoları tetiklemiş, sosyal medyada da tepki mesajları atılmıştı.

Muhalif partiler başkent Dakka'da ve Noakhali'de protesto gösterileri düzenlemişlerdi.

Avami Birliği'nin ve muhaliflerin destekçileri arasında çıkan çatışmalarda 17 kişi ölmüştü.

Muhalifler iktidara özür dilemesi çağrısında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler de Cuma günü, seçimler sonrası muhaliflere yönelik saldırılardan kaygı duyduğunu açıklamıştı.

PARTNERBurcunuz buysa dikkat! 2019 yılında başınıza öyle şeyler gelecek ki!Burcunuz buysa dikkat! 2019 yılında başınıza öyle şeyler gelecek ki!
14 yıldır bitkisel hayatta olan kadın doğum yaptı14 yıldır bitkisel hayatta olan kadın doğum yaptı
At daha fazla dayanamadıAt daha fazla dayanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bangladeş muhalif parti tecavüz

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü mağazada porno yayını yapıldı, şirket özür diledi

Ünlü mağazada porno yayını yapıldı, şirket özür diledi

Hakkında soruşturma başlatılan Deniz Çakır'dan yeni açıklama!

Hakkında soruşturma başlatılan Deniz Çakır'dan yeni açıklama!

Dünyada olmayan 6 element Türkiye'de bulundu!

Dünyada olmayan 6 element Türkiye'de bulundu!

Ünlü isim tanınmaz halde!

Ünlü isim tanınmaz halde!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Mezbahaya götürülürken kamyondan atlayan hamile inek, doğurdu

Mezbahaya götürülürken kamyondan atlayan hamile inek, doğurdu

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

Ünlü Hollywood yıldızlarının başı porno filmleriyle dertte

Ünlü Hollywood yıldızlarının başı porno filmleriyle dertte

Gaz çıkartmakla ilgili daha önce duymadığınız bilgiler

Gaz çıkartmakla ilgili daha önce duymadığınız bilgiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuvözdeki bebeğe emzik işkencesi

Kuvözdeki bebeğe emzik işkencesi

Horozun kızak keyfi kamerada

Horozun kızak keyfi kamerada

Mini elbisesiyle barfiks çeken kız hayran bıraktı

Genç kız kendine hayran bıraktı

Reddedilen kadın hoşlandığı adama 159 bin mesaj attı

Reddedilen kadın hoşlandığı adama 159 bin mesaj attı

14 yıldır bitkisel hayatta olan kadın doğum yaptı

14 yıldır bitkisel hayatta olan kadın doğum yaptı

Kilolu adamı taşıyan at daha fazla dayanamadı

At daha fazla dayanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.