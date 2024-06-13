Banka kartlarının şifresinin para akışını etkilediğini söyledi! Sosyal medyada gündem yarattı... "Her hırsız önce bunu dener"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında kart şifrelerinin para akışı üzerinde etkili olduğunu dile getiren bir kadın viral oldu.

Para şifresini hesaplama yöntemini anlatan kadın, "Kullandığınız şifrenin size gelen para akışının enerjisinde mühim bir rolü var. Bu şifreyi sadece banka kartınızda değil finansal diğer alanlarda da kullanabilirsiniz. Numerolojide bunu da hesaplamak mümkün. Hadi beraber hesaplayalım. Şifrenin ilk rakamında doğum gününüzün rakamlarını toplayıp tek rakama getiriyoruz. Örneğin 22'yse 2 ile 2'i toplayarak 4 haline getiriyoruz. Şifrenin 2. rakamında ise ayınızın rakamlarını toplayıp tek rakama getiriyoruz. Örneğin 10. ay 1 ile 0'ı toplayarak 1 oluyor. Eğer tek rakamlıysa öyle kalıyor. Şifrenizin 3. rakamında ise senenizin rakamlarını toplayıp yine tek rakama getirmeniz gerekiyor. Örneğin 1992; 1+9+9+2=21, yine tek rakama getirmek için 2 ile 1'i toplayarak 3 yapıyoruz. Şifrenin 4. rakamı ise şifrenin 1.,2. ve 3. sayılarının toplamı 4+1+3=8. Yine çift rakamlıysa tek rakama getirmeniz gerekiyor. Şifreniz 4138 hazır" dedi.

O anlara sosyal medyadan binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Her hırsız önce bunu dener" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Doğum gününü yapıp unutan insanlar var, bunu nasıl ezberleyecekler" yorumunu ekledi.