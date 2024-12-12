Banu Alkan "Bana lezbiyen ilişki teklif etti" demişti! Serpil Çakmaklı'dan yıllar sonra itiraf geldi

Yeşilçam'ın en iddialı kadın oyuncularından biri olan Serpil Çakmaklı Armağan Çağlayan'a konuk olarak samimi açıklamalarda bulundu. Yıllar önce Banu Alkan ile rol aldığı Bu İkiliye Dikkat filminde boy gösteren Çakmaklı "Şimdiki aklım olsa Banu Alkan ile bu filmde oynamazdım" sözleri sorulunca bu konuya açıklık getirdi.

Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı "Ben onu ne için söyledim biliyor musunuz? Yanlış anlaşıldım burada oyuncu arkadaşımı küçük görmekten ya da şirketi görmekten değil. Şimdi o filmde ben kendimce zaten ticari amaç için yapılan bir filmdi senaryosunu söyledim" dedi.

Yıllara meydan okuyan Çakmaklı "Tamamına baktığımda senaryoyu çok öğretici bulmadığım için çekmezdim dedim. İki bayanın esmer ve sarışının mayolarını giyip yürüdüğü... Senaryosunu söyledim ne Banu Alkan'a yönelik bir şey söyledim ne de şirkete. Yanlış anlaşıldım" itirafıyla gündeme geldi.



Serpil Çakmaklı o dönem kırgınlıkların olduğunu da ifade etti.

OLAY İDDİA GÜNDEM OLMUŞTU

Çakmaklı’nın Banu Alkan’la beraber rol aldığı “Bu İkiliye Dikkat” filmi uzun yıllar konuşulmuştu. Filmin yayınlanmasından bir yıl sonra Banu Alkan’ın verdiği bir röportajda Serpil Çakmaklı için “Bana lezbiyen ilişki teklif etti” dediği ortaya çıkmıştı.