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Banyoda kızı ile birlikte ölü bulunan kadının komşusu konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 13:54 | Son Güncelleme

Ankara’da 3 yaşındaki kızı ile birlikte oturduğu dairenin banyosunda ölü bulunan 5 aylık hamile kadının komşusu, “Oluşan atık gaz dışarı çıkmamış, maalesef öğlen 14.00’den akşam 20.00’e kadar orada cansız bir şekilde bulundular” dedi.Olay, dün akşam Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi 662.

Ankara’da 3 yaşındaki kızı ile birlikte oturduğu dairenin banyosunda ölü bulunan 5 aylık hamile kadının komşusu, “Oluşan atık gaz dışarı çıkmamış, maalesef öğlen 14.00’den akşam 20.00’e kadar orada cansız bir şekilde bulundular” dedi.
Olay, dün akşam Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi 662. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 aylık hamile eşi Hatice Ekin’den (22) haber alamayan Osman Ekin, yakın akrabalarından eve giderek eşini kontrol etmelerini istedi. Eve gelen Osman Ekin’in akrabaları kapıyı çaldı fakat açan olmadı. Bunun üzerine balkondan içeriye giren yakınları, evin banyosunda Hatice Ekin ile 3 yaşındaki kızı Zelal’i yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede anne ve kızının hayatını kaybettiği tespit edildi. Durumu öğrenen acılı baba ve yakınları sinir krizi geçirdi.
Olayın ilk görgü şahitlerinden olan komşuları Arife Gölbaşı, “Ben saat 14.00 gibi kendi banyoma girdim, yukarıdan su sesi geliyordu. Akşam tekrar 16.00-17.00 gibi girdiğimde tekrar su sesinin geldiğini fark ettim. Su sesinin banyodan geldiğini düşündüğüm için dedim çamaşır yıkıyor. Sürekli görüştüğüm için kendisiyle, dün hiç görüşmedik. Akşam 20.00’de akrabası geldi, bana ‘Hatice’yi hiç gördün mü bugün, eşi arıyor haber alamıyormuş’ dedi. Ben de bugün görmediğimi söyledim. Daha sonra oğlum ve akrabasının biriyle birlikte yukarıya çıktık. Oğlum tekmeledi kapıyı, açılmayınca akrabası balkondan girmek istedi. Çıktıktan sonra kapıyı açtı. Ben de banyodan geldiğini biliyordum su sesinin. Ben direkt banyoya gittim. Banyoya girdiğimde ikisi de çıplak bir vaziyette gözleri açıktı. Böyle bir acı olamaz. Bunların şofbenleri vardı ama sadece ocak ve suyu ısıtmak için vardı. Evde petekleri yoktu. 3 gün önce ev sahibine bildirmiş durumu’ kombimiz bozuk’ diye. Sıradan bir usta geliyor ve yapıyor. Gaz borusu dışarıya verilmeden direkt banyodaki soba bacasına verilmiş. Oluşan atık gaz dışarı çıkmamış, maalesef öğlen 14.00’den akşam 20.00’e kadar orada cansız bir şekilde bulundular. Maalesef 5 aylık hamileydi ve 3 yaşında bir kızı vardı” diye konuştu.

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