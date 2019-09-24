Banyosunun görünümünden sıkıldı, küvetini çakıl taşıyla kapladı! 'Deli olduğumu düşünüyorlar'

Avustralyalı Rebecca Andrews banyosunu aylar süren bir çaba sonunda yeni bir görünüme kavuşturabildi.

Çakıl taşları, cam çakıl taşları ve akvaryumlarda kullanılan renkli taşlarla bir mozik projesini hayata geçirdim diyen kadın, çevresinin ise kendisine deli dediğini söylüyor. Fas mozaiklerinden esinlendiğini söyleyen Rebecca, bu benzersiz bir dönüşüm diye de ekliyor.

Üç yaşındaki oğlunun kendisinn en büyük yardımcısı olduğunu söyleyen kadına göre ise çakıl taşları üzerinde oturmak çok kolay, ona göre taşlar rahatlatıcı bir masaj etkisi yaratıyor. 9 ayını banyosunun yapımına harcayan Rebecca son olarak her kadının bu çılgın deneyimi yaşamasını istiyor.



