KADIN

Banyosunun görünümünden sıkıldı, küvetini çakıl taşıyla kapladı! 'Deli olduğumu düşünüyorlar'

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KENDİN YAP HABERLERİ  | 24.09.2019 16:37 | Son Güncelleme

Banyosunun eski görünümden sıkılan kadın, dokuz ayını banyosunun dönüşümüne ayırdı. 2 bin TL'den fazla masraf yaptığı banyosunu çakıl taşları ve parlak renkli taşlarla süsleyen Avustralyalı Rebecca Andrews, insanlar benim delirdiğimi düşünüyor ancak ben bu şekilde mutlu oluyorum diye konuşuyor.

Avustralyalı Rebecca Andrews banyosunu aylar süren bir çaba sonunda yeni bir görünüme kavuşturabildi.

Çakıl taşları, cam çakıl taşları ve akvaryumlarda kullanılan renkli taşlarla bir mozik projesini hayata geçirdim diyen kadın, çevresinin ise kendisine deli dediğini söylüyor. Fas mozaiklerinden esinlendiğini söyleyen Rebecca, bu benzersiz bir dönüşüm diye de ekliyor.

Üç yaşındaki oğlunun kendisinn en büyük yardımcısı olduğunu söyleyen kadına göre ise çakıl taşları üzerinde oturmak çok kolay, ona göre taşlar rahatlatıcı bir masaj etkisi yaratıyor. 9 ayını banyosunun yapımına harcayan Rebecca son olarak her kadının bu çılgın deneyimi yaşamasını istiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Rebecca Andrews banyo dekorasyon

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