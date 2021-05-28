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Barbaroslar dizisinin yıldızları Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe havaya girdi

28.05.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1’in merakla beklenen Barbaroslar dizisinin yıldızları Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe döneme uygun kıyafetleriyle poz verdi. Uzun zamandır hazırlık aşamasında olan dizi için özel olarak mimarlar ve uzman ekipler tarafından bir plato kuruldu.

Barbaroslar dizisinin yıldızları Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe havaya girdi

Diriliş Ertuğrul’dan sonra yeniden dönem dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanan Engin Altan Düzyatan ve son olarak Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol alan Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerini paylaştığı Barbaroslar dizisinden yeni bir görsel paylaşıldı. Bir süre önce kadroya Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu’nun da eklendiği duyurulmuştu.

Oyuncuların dizideki imajları ise merak konusu olmuştu. Ulaş Tuna Astepe ve Engin Altan Düzyatan dönem kıyafetleri içinde ilk pozlarını verdi.

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BARBAROSLAR DİZİSİ HAKKINDA

Büyük bütçeli bir yapım olan Barbaroslar’ın çekimlerinde yerli ve yabancı ekipler bir arada çalışacaklar.

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Senaryosu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz tarafından kaleme alınan iddialı dizide Engin Altan Düzyatan Oruç Reis’i, Ulaş Tuna Astepe Oruç Reis’in ağabeyi Barbaros’u, Yetkin Dikinciler İshak’ı, Caner Topçu da Barbaros Hayreddin ve Oruç Reis’in bir diğer kardeşi İlyas’ı canlandıracak. Bahadır Yenişehirlioğlu’nun ise hangi rolü canlandıracağı henüz açıklanmadı.

Aylardır bekleniyordu! Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'yi buluşturan Barbaroslar çekimlere başlıyorAylardır bekleniyordu! Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'yi buluşturan Barbaroslar çekimlere başlıyor


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Anahtar Kelimeler:
Engin Altan Düzyatan Ulaş Tuna Astepe
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