Bardaklarda su lekesi neden olur? Bardaklardaki su lekesi nasıl çıkar? Oluşması nasıl önlenir?

Günlük olarak çeşitli içecekleri tüketmek için kullandığımız bardaklarda yıkama işlemi sonrasında su lekesine rastlayabilmekteyiz. Bardak üzerinde görülen bu su lekeleri pek çok insanın bardakların kirli olduğu düşüncesine de kapılmasına sebebiyet verebilmektedir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan bu su lekelerinden kurtulmak için bazı yöntemler uygulanmaktadır. Bu uygulamalar sayesinde bardakta oluşan su lekelerini gidermek mümkündür.

Bardaklarda su lekesi neden olur?

Bardaklarda su lekesinin oluşmasının altında birçok farklı sebep yatmaktadır. Bu sebeplerden biri kullanılan suyun musluk suyu olmasıdır. Musluk suyu yüksek miktarda kireç içerdiğinden yıkama esnasında bardaklara ciddi zararlar verebilmektedir. Ayrıca yıkadıktan sonra doğru bir şekilde kurulanmamış bardakların üzerinde de su lekeleri kalabilmektedir.

Bunun yanı sıra bulaşık makinesinde yıkanan bulaşıklarda da su lekesi problemine rastlama oranı çok fazladır. Zira bulaşık makinesi çalışırken kullanılan su musluk suyu olduğundan bardakların üzerinde su lekesi oluşabilmektedir. Bulaşık makinesi kullanılırken bazı noktalara dikkat edildiği takdirde bu problem çözülebilmektedir.

Bardaklardaki su lekesi nasıl çıkar?

Bardaklarda meydana gelen su lekelerini gidermek için bazı yöntemlerden faydalanmak mümkün olmaktadır. Doğal içeriklere sahip olan bu yöntemler sayesinde bardaklardaki su lekelerini kolayca giderebilirsiniz. Su lekelerini çıkarmada sıklıkla beyaz sirke, karbonat veya limon suyu gibi malzemelerin kullanımı tercih edilmektedir. Bu bağlamda bardaklardaki su lekelerini çıkarmak için deneyebileceğiniz yöntemler şöyledir:

Bu yöntemlerden ilki beyaz sirke kullanımıdır. Bir bardak suyun içerisine beyaz sirke koyup karıştırınız ve ardından bardak üzerinde su lekesi olan bölgelere uygulayınız. Son aşamada kâğıt havlu veya bir bez ile bardakları siliniz.

İkinci yöntem ise karbonat kullanımıdır. Karbonatı su ile karıştırıp, su lekesi olan bölgelere dökünüz ve bir süre bekledikten sonra bir bez ile temizleyip, ardından durulayınız.

En sık kullanılan üçüncü yöntem ise limon suyudur. Bir limonu ortadan ikiye kesip su lekelerinin olduğu yerlere uygulayınız. Bir müddet bekledikten sonra temiz bir bez ile silerek su lekelerini çıkarabilirsiniz.

Bardaklarda su lekesinin oluşması nasıl önlenir?

Bardaklarda sıklıkla rastlanılan su lekelerinin oluşmasını engellemek için bazı kritik noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bardakları bulaşık deterjanı ile iyice yıkayıp duruladıktan sonra kurutma esnasında kuru bir bez kullanmamız önemlidir. Bardakları silerek kurutmak, üzerinde su lekelerinin birikmesini önlemede yardımcıdır.

Bir diğer kritik nokta ise bardakları bulaşık makinesinde yıkarken parlatıcı bir ürün kullanılmasıdır. Parlatıcı ürün kullanıldığında makinede yıkanan bardakların üzerilerinde su lekeleri oluşmamaktadır. Ayrıca bu tür ürünler bardakların daha parlak ve daha temiz görünmesini de sağlamaktadır.