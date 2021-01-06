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Barış Murat Yağcı'dan sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlilik teklifi!

06.01.2021 20:15 | Son Güncelleme:
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Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde diz çökerek evlenme teklifi etti. Nisa'nın teklife ne cevap verdiği ise merak konusu oldu.

Survivor 2019'da birlikte yarıştıktan sonra haklarında aşk dedikoduları çıkan Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın birlikteliğini belgeleyen görüntüler ortaya çıkmıştı.

İkilinin öpüşürken çekilen videosu sosyal medyada paylaşıldıktan Yağcı ve Bölükbaşı aşk yaşadıklarını itiraf etmişti. Çiftten şaşırtıcı bir haber geldi.

Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde diz çökerek evlenme teklifi etti. O anlar sosyal medyada paylaşıldı. Nisa'nın evlilik teklifine ne cevap verdiği ise merak konusu oldu.

Çevredekiler ise 'Evet de!' tezahüratları yaptı. Sosyal medya kullanıcıları ise Nisa'nın tepkilerinden yola çıkarak 'hayır' yanıtı verdiğini söylediler.

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